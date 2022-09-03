وأكد والش في تصريحات لوكالة بلومبيرغ، يوم الجمعة، أن الفيدرالي الأميركي "حذر للغاية" بشأن ما يقوم به من تشديد للسياسة النقدية من خلال اتخاذ خطوات منسقة وفريدة، وفقا لما يشهده الاقتصاد الأميركي من ارتفاع بالتضخم.

وأوضح أن فرص العمل المتاحة الآن في الولايات المتحدة تؤكد قوة سوق العمل في الوقت الراهن وبالمستقبل.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 315 ألف وظيفة جديدة في أغسطس بأعلى من التوقعات، بحسب بيانات أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة في شهر أغسطس قد ارتفع إلى 3.7 بالمئة مقارنة مع 3.5 بالمئة في الشهر السابق، وذلك على عكس التوقعات باستقرارها عند نفس مستوى شهر يوليو.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة في يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثاني على التوالي، وبأعلى وتيرة زيادة منذ 1980، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة بأكبر اقتصاد بالعالم.