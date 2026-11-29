وتعهد سانشيز بالعودة إلى السلطة في وقت "أقرب مما مكن تصوره".

جاء حديث بيدرو سانشيز بعد أن أظهرت نتائج الفرز الجزئي في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد في إسبانيا، تقدم الحزب الشعبي اليميني بزعامة ألبرتو نونيز فيخو على الحزب الاشتراكي بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز،

وحقق الحزب الشعبي اليميني، وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، مع بعضهما، غالبية مطلقة في مجلس النواب.

وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، ومع فرز نحو 74.9% من الأصوات، يتوقع أن يحصل الحزب الشعبي على 136 مقعدا، و"فوكس" على 50 مقعدا، مقابل 117 مقعدا للاشتراكيين.

لكن مع فرز نحو 92% من الأصوات، أشارت النتائج إلى حصول الحزب الشعبي على 134 مقعدا، والاشتراكيين على 115 مقعدا، وفوكس على 53 مقعدا، متقدما على نتيجته السابقة التي بلغت 33 مقعدا.

ويحتاج أي حزب أو تكتل إلى 176 مقعدا في البرلمان المكون من 350 عضوا لتشكيل الحكومة، وهو ما يتجاوز الحزب الشعبي وفوكس معا عتبته وفق النتائج الجزئية.

وإذا تمكن الحزبان من تشكيل ائتلاف، فستكون هذه أول مرة يشارك فيها أقصى اليمين في حكومة مركزية منذ عهد حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو.

ورغم أن التوقعات تشير إلى صعوبة المفاوضات بين الحزب الشعبي وفوكس بشأن توزيع المناصب الحكومية، فإن الحزبين لديهما خبرة في العمل معا، إذ حكما ضمن ائتلافات في 4 مناطق إسبانية.

ويدعم "فوكس" خفض الضرائب، بينما يعارض سياسات المناخ وزيادة الحقوق الممنوحة لمجتمع الميم.

تولى بيدرو سانشيز، السلطة منذ 2018 عبر ائتلافات أقلية هشة، قد دعا إلى انتخابات مبكرة بعدما رفض البرلمان مراسيم اقترحها لمعالجة أزمة إسكان متفاقمة.

وتعد هذه الانتخابات الأولى من بين عدة انتخابات أوروبية ستجرى خلال العام المقبل، والتي قد تشهد مكاسب إضافية للأحزاب اليمينية المتطرفة، بدءا من فرنسا في أبريل .

ولا توجد مهلة رسمية محددة لإتمام محادثات تشكيل الائتلاف قبل أول تصويت لتنصيب رئيس الحكومة، لكن إذا لم يفز أي مرشح بثقة البرلمان خلال شهرين من ذلك التصويت، تطلق الدعوة تلقائيا إلى انتخابات جديدة.