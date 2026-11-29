وكانت معظم استطلاعات الرأي قد توقعت تحولا نحو اليمين وخروج بيدرو سانشيز من السلطة، بعدما أمضى في الحكم ما يقرب من 8 سنوات ونصف السنة.

وتتجه البلاد نحو تسجيل نسبة مشاركة قياسية تاريخيا في الانتخابات، بعدما أدلى أكثر من 68 بالمئة من الناخبين المؤهلين بأصواتهم بحلول الساعة السادسة مساء (1700 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية " ر تي في إي" اليوم الأحد.

وذكرت الهيئة أن إسبانيا لم تشهد مثل هذه النسبة المرتفعة من المشاركة في هذا التوقيت من اليوم منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية عام 1978، عقب انتهاء ديكتاتورية فرانكو.

وتزيد هذه النسبة بمقدار 15 نقطة مئوية على النسبة المسجلة في التوقيت نفسه خلال الانتخابات السابقة في يوليو 2023.

ولم يتضح في البداية ما إذا كانت المشاركة الواسعة للناخبين ستصب في مصلحة رئيس الوزراء الاشتراكي الحالي بيدرو سانشيز، أم منافسه الرئيسي ألبرتو نونيز فيخو، مرشح حزب الشعب المحافظ، الذي قد يشكل ائتلافا محتملا مع حزب فوكس اليميني المتطرف الشعبوي.