وبصفته داعما قويا لأوكرانيا ومدافعا صريحا عن حقوق الفلسطينيين، نجح سانشيز، البالغ من العمر 54 عاما، في ترسيخ مكانته باعتباره "بوصلة أخلاقية" للتيارات التقدمية في أوروبا، حسبما ذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية الأحد.

وذكر التقرير أنه وبينما قدّم بعض القادة الأوروبيين تنازلات وسعوا إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، اختار سانشيز المواجهة.

ففي الثالث من مارس، قال ترامب: "لا نريد أن تكون لنا أي علاقة بإسبانيا"، بعدما رفضت مدريد السماح لواشنطن باستخدام القواعد العسكرية التي يديرها البلدان بشكل مشترك لشن ضربات مباشرة على إيران، في واحد من خلافات عديدة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

كما رفض رئيس الوزراء الإسباني مطلب البيت الأبيض بزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الحلف إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما أثار مزيدا من الانتقادات.

وعززت هذه الهجمات الكلامية مكانة سانشيز في أوروبا باعتباره حامل لواء استراتيجية جديدة للتعامل مع ترامب.

إلا أن النظرة إليه داخل بلاده كانت، منذ فترة، مختلفة بشكل لافت بشأن مجموعة أوسع من القضايا.

وبعد 8 سنوات في السلطة، بات الإرهاق واضحا بين الإسبان، في ظل فضائح الفساد التي طالت المقربين منه، وأزمة المهاجرين، وحادثي قطارات كارثيين، ومشكلة القدرة على تحمل تكاليف السكن، وأخيرا اقتصاد يشهد ازدهارا على الورق، لكنه لا يزال عاجزا عن تلبية تطلعات المواطنين العاديين.

وشهدت الأشهر الأخيرة من ولايته سلسلة من الإضرابات التي شارك فيها المعلمون والعاملون في القطاع الطبي وموظفو السكك الحديدية وغيرهم، ممن يقولون إن مستويات معيشتهم آخذة في التراجع.

وكان الفشل في تمرير إجراءات طارئة للحد من أزمة الإسكان هو ما أدى في نهاية المطاف إلى انهيار الائتلاف الحكومي بقيادة سانشيز، ودفعه إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي.

تأخر سانشيز

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الأحد، وشوهد سانشيز وهو يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع في مدريد.

وصرّح لوسائل الإعلام عقب الإدلاء بصوته قائلا: "أعتقد أننا سنشهد تعبئة واسعة ومشاركة كبيرة، وأرى أن هذا أمر بالغ الأهمية، ليس لإسبانيا فحسب، بل لأوروبا أيضا".

وبحلول الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، الأحد، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 45.7 بالمئة، بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بنسبة المشاركة في التوقيت نفسه خلال الانتخابات العامة الإسبانية عام 2023.

ومع استعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم الأحد، أظهرت معظم استطلاعات الرأي تأخر سانشيز وحزبه الاشتراكي العمالي الإسباني، المنتمي إلى يسار الوسط، عن حزب الشعب المنتمي إلى يمين الوسط.

لكن سانشيز، الذي يتمتع بالكاريزما والحنكة خلال الحملات الانتخابية، وله سجل حافل بالصمود السياسي وتجاوز التوقعات، تمكن خلال الأسابيع الأخيرة من تقليص الفجوة بين حزبه وحزب الشعب.

ومع ذلك، حتى إذا تمكن من تصدر النتائج، تشير معظم استطلاعات الرأي إلى أنه من المستبعد للغاية أن يتمكن الحزب الاشتراكي والأحزاب اليسارية الأخرى من حصد أصوات كافية لمنع حصول اليمين على الأغلبية وتشكيل ائتلاف حكومي متوقع على نطاق واسع بين حزب الشعب وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.

وإذا حدث ذلك، فستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها اليمين المتطرف في حكومة إسبانية منذ وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو عام 1975 وإرساء النظام الديمقراطي في البلاد.

شعارات انتخابية

خاض ألبرتو نونيز فيخو، زعيم حزب الشعب والمنافس الرئيسي لسانشيز، حملته الانتخابية على أساس تصحيح ما يعتبره أخطاء السنوات الثماني الماضية.

وحملت إعلانات حملته ولوحاتها المنتشرة في أنحاء إسبانيا شعارات من قبيل "التغيير الضروري" أو "الرئيس الضروري".

ويسعى فيخو، البالغ من العمر 65 عاما، إلى تسويق الكفاءة والانضباط، في مقابل ما يصفه بالفوضى والاستعراض اللذين شكلا السمة المميزة للحزب الاشتراكي خلال السنوات القليلة الماضية، مقدما بذلك ما قد لا يرغب فيه الإسبان بالضرورة، لكنهم يحتاجون إليه بالفعل.

وخلال مقابلة مع صحيفة "لا راثون" الإسبانية في الرابع من نوفمبر، قال فيخو: "أنا لا أترشح للترفيه عن إسبانيا، بل لخدمتها".

وركز حزب الشعب انتقاداته على العديد من الأزمات التي يقول إنها أصبحت السمة المميزة لحكم الحزب الاشتراكي، وفي مقدمتها حادثا القطارات فائقة السرعة اللذان وقعا هذا العام، وأسفرا إجمالا عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وأثناء مناظرة تلفزيونية مباشرة الأسبوع الماضي، خاطب فيخو سانشيز قائلا: "لقد أدرتم شبكة القطارات فائقة السرعة بإهمال مستمر"

واتهم رئيس الوزراء وحكومته بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم التحذيرات المتكررة والإخفاقات المتعلقة بالسلامة، فيما تعهد سانشيز بالتحقيق في المشكلات ومعالجتها.

وانتقد فيخو وحزب الشعب طريقة تعامل الحزب الاشتراكي مع انقطاع التيار الكهربائي في أبريل 2025، الذي ترك إسبانيا بلا كهرباء لنحو 16 ساعة، وغياب المساءلة بشأنه.

وهاجما أيضا ما يسميه فيخو "سياسة الباب المفتوح" تجاه الهجرة، محملين إياها مسؤولية زيادة رحلات قوارب المهاجرين التي شكلت ضغطا هائلا على الخدمات العامة في جزر الكناري الإسبانية، قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

وبالنسبة لحزب "فوكس"، بقيادة سانتياغو أباسكال، فقد وضع قضية الهجرة في صدارة حملته الانتخابية، مدافعا عما يسميه سياسة "الهجرة العكسية" للمهاجرين غير النظاميين، وحمّلهم مسؤولية ارتفاع معدلات الجريمة، ومتهما إياهم باستنزاف الموارد المخصصة للإسبان.

ورغم أن البيانات الرسمية الإسبانية لا تدعم أيا من هذين الادعاءين، فإن خطاب حزب "فوكس" لقي صدى لدى الناخبين، مما وضع الحزب المتطرف في موقع متقدم قد يتيح له الانضمام إلى ائتلاف حكومي بعد انتخابات 29 نوفمبر.

الفساد يقوض الثقة

عندما تولى سانشيز رئاسة الوزراء عام 2018، جاء ذلك بعدما أطاح بزعيم حزب الشعب السابق، ماريانو راخوي، الذي غرقت حكومته في سلسلة من فضائح الفساد.

وعندما دعا سانشيز إلى التصويت على حجب الثقة عن حكومة راخوي في البرلمان، قال إن البلاد بحاجة إلى "تجديد ديمقراطي" يعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، لكن منذ توليه رئاسة الحكومة، لاحقت اتهامات الفساد دائرته المقربة.

ففي يونيو، حُكم على وزير النقل السابق وذراعه اليمنى، خوسيه لويس أبالوس، بالسجن لمدة 24 عاما، بعد إدانته بتهم فساد واتهامه بتلقي عمولات غير مشروعة من عمليات شراء الكمامات خلال جائحة كوفيد-19.

وداهمت الشرطة في الشهر السابق، مقر الحزب الاشتراكي في مدريد، في إطار تحقيقات أجرتها السلطات بشأن عدد من حلفاء سانشيز المقربين، من بينهم رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.

وتقرر إحالة زوجة سانشيز، بيغونيا غوميز، إلى المحاكمة على خلفية اتهامات باستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة.

وأُدين شقيقه ديفيد في يوليو، بارتكاب مخالفات إدارية، لكنه بُرئ من تهمة استغلال النفوذ.

وردا على تلك الحالات، قال سانشيز إنه "لم يكن يعلم مطلقا" بممارسات وزيره السابق، وتعهد بالتعاون الكامل من جانب الحكومة، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك "مجال للإفلات من العقاب".

كذلك وصف الاتهامات الموجهة إلى زوجته بأنها اضطهاد ذو دوافع سياسية.

وأكد سانشيز في مقابلة مع "سي إن إن"، في سبتمبر، أنه وحكومته اتخذا موقفا "صارما للغاية" تجاه الفساد، لكنه اعتبر أن "القضايا الأخرى" ليست سوى "مناورات من المعارضة" في محاولة لإجباره على الرحيل.

ولم يرد اسم سانشيز شخصيا في أي من فضائح الفساد، كما نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

ومع ذلك، تمكن اليمين المتطرف في إسبانيا من رسم صورة مختلفة بشأن هذه القضية وقضايا أخرى، من خلال رسائل سياسية جرى تضخيم انتشارها بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأ التحقيق الأولي مع زوجة سانشيز بناء على شكوى قضائية قدمتها نقابة صغيرة لموظفي الخدمة المدنية، ولها صلات باليمين المتطرف.

واستندت الشكوى إلى تقارير إعلامية تبين لاحقا أن بعضها غير صحيح.

وتقدم حزب "فوكس" لاحقا بطلب للانضمام إلى الإجراءات القضائية، مستفيدا من آلية قانونية إسبانية تتيح لأطراف ثالثة المشاركة في الملاحقات الجنائية.

وسمحت المحاكم الإسبانية بالمضي قدما في النظر في الاتهامات الرئيسية، لكن هذه القضية توضح كيف تمكن حزب "فوكس" وغيره من القوى الموجودة على هامش المشهد السياسي الإسباني من تحويل هذه الخلافات إلى إدانة أوسع لسانشيز وحكومته.

ضغوط تكاليف المعيشة

ذكّر سانشيز الناخبين الإسبان مرارا بأنه أشرف على فترة من النمو الاقتصادي السريع والمستدام.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان الاقتصاد الإسباني من بين أسرع الاقتصادات نموا في أوروبا.

وعادة ما تكون الحجة الاقتصادية قوية في الانتخابات، إذ تظهر أبحاث امتدت لعقود أن الناخبين يميلون إلى مكافأة الحكومات القائمة عندما تحقق أداء اقتصاديا قويا.

ومنذ عام 2018، انخفض معدل البطالة الإجمالي في إسبانيا من 15 إلى 10 بالمئة، فيما تراجع معدل البطالة بين الشباب من 34 إلى 22 بالمئة.

وارتفع الحد الأدنى للأجور الشهرية من 735 يورو إلى 1221 يورو، بزيادة بلغت 66 بالمئة.

ورافقت هذه الأرقام ارتفاعات في تكاليف المعيشة، إذ زاد الأجر الوسيط بوتيرة أبطأ بكثير من الحد الأدنى للأجور، وبعد احتساب التضخم، ظلت القدرة الشرائية للعامل العادي دون تغيير يُذكر.

ويرى منتقدون أيضا أن الحكومة فشلت في استثمار الازدهار الاقتصادي لتحسين الخدمات العامة وتسهيل حصول المواطنين على مساكن بأسعار معقولة.

ففي عام 2023، عندما فاز سانشيز بإعادة انتخابه بفارق ضئيل، تعهد بإضافة 184 ألف وحدة سكنية إلى رصيد البلاد من المساكن الميسورة التكلفة، لكن حكومته أخفقت في تحقيق هذا الهدف بفارق كبير، بعدما عجزت عن تمرير ميزانية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويقول مدققون مستقلون إن الحكومة لم توفر سوى نحو 40 ألف وحدة سكنية خاضعة لنظام الحماية والدعم الحكومي.

وعندما أعلن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في الخامس من أكتوبر، أقرّ رئيس الوزراء الإسباني بأن حكومته ارتكبت أخطاء ولم تتمكن من الوفاء بجميع وعودها، ملقيا باللوم على المواجهات داخل البرلمان وهشاشة الائتلاف الحكومي.

وطالب سانشيز بتفويض شعبي أوسع وبمزيد من الوقت قائلا: "إذا أردنا تحقيق المزيد، فعلينا تجديد الدعم الشعبي وتوسيعه"، مضيفا: "لا يزال هناك الكثير من أوجه الظلم التي ينبغي تصحيحها، ولا تزال هناك أهداف اجتماعية عديدة يتعين تحقيقها".

وبعد مرور 8 سنوات على رأس السلطة، يواجه سانشيز، الذي طالما نجح في الصمود أمام الأزمات السياسية في إسبانيا، صعوبة في إقناع البلاد بمنحه ثقتها مجددا بهذه الانتخابات، التي قد ينتج عنها صعود اليمين لموقع القيادة.