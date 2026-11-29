قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المفاوضات لم تشهد تطورات جديدة، مؤكدا أن مقترح طهران لا يزال مطروحا، وأنه قد يفضي إلى فتح مضيق هرمز في وقت قصير إذا لُبيت مطالب إيران.
ووصف عراقجي المقترح بأنه "متوازن"، قائلا إنه يلبي مطالب إيران وتوقعاتها، ويأخذ في الاعتبار وجهة نظر الطرف الآخر.
وأضاف أن المقترح قد يمهد أيضا لبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأكد عراقجي أن مطالب بلاده سبق طرحها "بشكل أو بآخر"، مشيرا إلى أن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجود على عدد منها، على حد قوله.
وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" عن حديثه للصحفيين: "نحاول منحهم (الإيرانيين) فرصة للتصرف بذكاء. إذا أقدمنا على أي خطوة، فسنضرب جبل الفأس بالتأكيد. يمكننا إخبارهم بذلك، لأنه لا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك".
وأوضح ترامب أن واشنطن لم تر أي نشاط حقيقي هناك، وأنه سيكون من الجيد "لو توصلوا إلى اتفاق" في إشارة إلى الإيرانيين. وأردف قائلا : "شخصيا، لا أعتقد أنهم سيفعلون".
وفي مكالمة مع جنود أميركيين منتشرين في الشرق الأوسط، بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب: "لدينا النصر في متناول اليد (في إيران). سيحدث متى أردت أن يحدث. نحن نحاول أن نكون لطفاء. نحن نعطيهم كل فرصة لعقد صفقة وإنقاذ الكثير من الأرواح".
لكن أضاف :"لكنني غير متأكد إذا كانوا سيستغلون ذلك. الكثير من الناس يتساءلون لماذا - هل هم مجانين؟ ربما يكونون كذلك".