وذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن الاشتباكات اندلعت في منطقة زاجيرا بمقاطعة شارياتبور، وسط البلاد، بين أنصار رئيس الوزراء طارق رحمن ومؤيدي حسينة، التي أطيح بها إثر انتفاضة شعبية قادها طلاب، أنهت حكمها الذي استمر 15 عاما، قبل فرارها إلى الهند.

وأفادت صحيفة "بروثوم لو" المحلية بأن القتيلين من أنصار حسينة، مشيرة إلى إصابة شخصين على الأقل بأعيرة نارية، فيما أعلنت الشرطة إحراق 12 دراجة نارية خلال الاشتباكات.

وكانت حسينة قد أعلنت، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق من نوفمبر الجاري، عزمها العودة إلى البلاد في 16 ديسمبر المقبل مهما كان الثمن، مؤكدة أن التهديدات بالقتل لن تثنيها عن قرارها.

وفي سياق متصل، نظم آلاف من أنصار حسينة، الأحد، مسيرات قرب منزل عائلتها في منطقة جوبالغانج، للمطالبة بعودتها من الهند، وأغلقوا طريقا سريعا وسط انتشار قوات الأمن وعناصر حرس الحدود.

كما أغلق مؤيدو رئيسة الوزراء السابقة طريقا رئيسيا في منطقة ماداريبور المجاورة، مما أدى إلى عزل المنطقة عن العاصمة دكا وجنوبي البلاد.

وشهدت بنغلاديش خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من حوادث العنف، شملت انفجارات وإحراق مركبات في العاصمة دكا ومناطق أخرى، وسط استمرار الاحتقان السياسي