وأعلن عن التفشي السابع عشر للإيبولا في الكونجو، وهو الأسوأ في تاريخ البلاد، في 15 مايو أيار. وسلالة ​بونديبوجيو من فيروس الإيبولا هي المتسببة في التفشي الحالي التي لا يوجد ‌لها لقاح أو علاج معتمد.

وأظهرت بيانات الحكومة ارتفاع عدد الوفيات إلى 6025، وبلغ عدد ‌حالات الإصابة المؤكدة ‌12254 في 8 أقاليم.

ولا يفوق موجة التفشي الحالية في الكونجو من حيث الحجم سوى تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، والذي أصاب أكثر من 28600 شخص وأودى بحياة ‌أكثر من 11 ألفا في ‌غينيا وليبيريا وسيراليون.

وتظهر ⁠البيانات الرسمية أن المرض ينتشر ويتسبب في الوفاة بوتيرة أسرع بمرتين. ويشير خبراء الصحة إلى النقص المزمن في التمويل وانعدام الثقة في المرافق الصحية وتفشي ⁠انعدام الأمن باعتبارها عقبات ‌رئيسية أمام احتواء التفشي.

ولا تزال نسبة الوفيات في ⁠موجة التفشي الحالية مرتفعة عند 49 بالمئة مع وصول الكثير ⁠من المرضى للمنشآت الصحية بعد فوات الأوان أو تجنب بعضهم طلب الرعاية الصحية كليا.

ووفقا ​لبيانات عرضتها المراكز الأفريقية ⁠لمكافحة الأمراض والوقاية منها ​في وقت سابق من نوفمبر، فإن أكثر من 60 بالمئة من الوفيات لا تزال تحدث ​خارج مراكز العلاج.