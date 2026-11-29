وأعلن الحزبان، في أول بيان مشترك عقب لقاء نتنياهو وإيزنكوت، أن الجانبين بحثا إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح الحزبان أن الاجتماع بدأ بإحاطة بشأن الوضع الأمني، قبل أن ينتقل إلى بحث تشكيل الحكومة. ووصفا المحادثات بأنها جرت في أجواء "عملية وجدية"، في إطار مساعي الطرفين لتقريب وجهات النظر وردم الفجوات الكبيرة القائمة بينهما.

وانتهى، الأحد، اجتماع بين نتنياهو وآيزنكوت، بعد نحو ساعتين من المفاوضات بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.

وعقد الاجتماع في بتل أبيب، وبدأ بإحاطة بشأن الوضع الأمني. وبالتزامن معه، التقى فريق التفاوض التابع لحزب "يشار" ممثلين عن نفتالي بينيت، بحسب القناة.

وجاء اللقاء بعدما أعلن نتنياهو، استعداده للسماح لزعيم المعارضة آيزنكوت بتولي رئاسة الحكومة أولا، في إطار اتفاق لتناوب المنصب ضمن حكومة وحدة وطنية مقترحة.

وذكر نتنياهو في بيان له أنه مستعد للتخلي عن مبدأ تولي الحزب الأكبر قيادة الحكومة، في مواجهة ما وصفه بتهديدات وجودية تواجه إسرائيل.

وأوضح: "أنا على استعداد للموافقة على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا، بينما أتولى منصب رئيس الوزراء البديل خلال الفترة الأولى من الولاية".

ودعا إلى بدء مفاوضات فورية لتشكيل حكومة وحدة تضم "جميع الأحزاب التي ترى في إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي".

وقال نتنياهو إن التوصل إلى تفاهمات مع شركائه من الأحزاب الحريدية قد يتيح الاتفاق على قضايا خلافية، بينها مشروع القانون ودراسة التوراة.

ونفى الليكود ما تردد عن استعداد الحزب للتخلي عن الأحزاب الحريدية ضمن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة.

وأفادت القناة 13 بأن آيزنكوت أطلع قادة "كتلة التغيير" على المستجدات عقب بيان نتنياهو، ثم التقى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان في هرتسليا. وقال الليكود إن نتنياهو حاول الاتصال بآيزنكوت قبل إعلان مبادرته وبعده، وإن الأخير لم يرد.