وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن فولكمان وجّه رسالة إلى قادة كتل وأحزاب "بياد" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيين"، إضافة إلى قادة ومديري حزب "رعام" والقائمة المشتركة، طالبهم فيها بضمان عدم غياب أي من أعضاء الكنيست خلال هذه الفترة.

وكتب فولكمان في رسالته، التي حملت عنوان "الاستعداد للنشاط البرلماني في الأسبوع المقبل": "أطلب عدم منح أي إجازات أو السماح بالسفر إلى الخارج حتى يوم الاثنين المقبل، بما في ذلك ذلك اليوم. نحن في حالة استعداد خاص للأسبوع المقبل".

ولم يوضح فولكمان طبيعة هذا الاستعداد، أو ما إذا كان طلبه مرتبطا باحتمال أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مفاوضات تشكيل الحكومة التي يقودها أيزنكوت تحركات متزامنة على أكثر من مسار. وانتهى اجتماع جمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح الأحد، في مقر "كريا" بتل أبيب، بمشاركة الوزير السابق رون ديرمر، بعد نحو ساعتين، فيما عقد فريقا التفاوض التابعان لحزبي "يشار!" وحزب نفتالي بينيت اجتماعا في الوقت نفسه.

وكان نتنياهو قد أعلن، مساء السبت، استعداده لتولي منصب نائب رئيس الوزراء بالتناوب في حكومة وحدة وطنية برئاسة آيزنكوت، وذلك بعد إنذار وجهه بينيت، طالب فيه نتنياهو باتخاذ قرار بحلول الأحد، وإلا فإنه سيوقع اتفاقا مع أيزنكوت. وعلى خلفية ذلك، أرجأ بينيت اجتماع المفاوضات بين حزبه وحزب "يش!" إلى الأحد، فيما اختار نتنياهو عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.

ورحب بينيت باقتراح نتنياهو، لكنه شدد على أن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية إثبات جديته، قائلا: "يجب عدم إضاعة الوقت أو الانخراط في نقاشات عقيمة تهدف إلى عرقلة تشكيل حكومة من دونه".

في المقابل، دعت أصوات داخل كتلة التغيير إلى تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت أولا، ثم بحث إمكانية توسيعها لاحقا.

ويعكس تباين المواقف مأزق المفاوضات، إذ يعطي بينيت الأولوية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما يطالب بعض شركائه في كتلة التغيير باستكمال تشكيل الحكومة من دون نتنياهو. وفي الوقت نفسه، يواصل آيزنكوت محادثاته مع حزب "يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة الموحدة)، في مسعى قد يتيح له تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية.

وأحرزت المفاوضات مع حزب "يهدوت هتوراه" تقدما، إذ اجتمع ممثلو الحزب، الأحد، مع المحامي بوعز بن زور لبحث الضمانات القانونية لتنفيذ مسودة اتفاق الإعفاء من الخدمة العسكرية التي جرى التوصل إليها مع أيزنكوت.

وكان رئيس الحزب، يعقوب آشر، قد أعلن، مساء السبت، عقب اقتراح نتنياهو بشأن التناوب، دعم حزبه تشكيل حكومة وحدة، لكنه شدد على أن القضية الأساسية من وجهة نظره تتمثل في تسوية أوضاع طلاب المعاهد الدينية (اليشيفا) وعلماء التوراة.

والتقى أيزنكوت، مساء السبت، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في فندق دان أكاديا بمدينة هرتسليا، بعد وقت قصير من إعلان نتنياهو استعداده للمشاركة في حكومة وحدة وطنية.

لكن مسار تشكيل حكومة أقلية يواجه بدوره عقبات، إذ كشف برنامج "ميت ذا برس"، مساء السبت، أن عضو الكنيست شارون شرابي، من حزب "إسرائيل بيتنا"، يعارض تشكيل حكومة تعتمد على امتناع حزب "رعام" عن التصويت، مؤكدا أنه لن يكون جزءا منها.

وأثارت تصريحات شرابي تساؤلات بشأن الأغلبية اللازمة لمنح حكومة من هذا النوع الثقة وأداء اليمين الدستورية، لكنه أوضح لاحقا أنه ملتزم بموقف حزبه ورئيسه أفيغدور ليبرمان.