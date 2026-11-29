وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن النواب وافقوا، خلال جلسة علنية عقدها البرلمان، الأحد، افتراضيا، على المادة الثانية من مشروع تعديل قانون تأسيس وزارة الاستخبارات والقانون المحدد لضوابط وشروط تعيين وزيرها، بأغلبية 191 صوتا مؤيدا، مقابل 33 صوتا معارضا، وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وأوضحت الوكالة أن المادة الثانية عُدلت بالكامل بناء على مقترح النائب عن مدينة تبريز، روح الله متفكر آزاد، الذي شدد على ضرورة تعزيز القدرات التخصصية للوزارة، واقترح الإبقاء على شرط بلوغ مستوى "الاجتهاد العلمي" إلى جانب الحصول على درجة الماجستير، بما يتيح الاستفادة من الكوادر المتخصصة وذات الخبرة.

وقال متفكر آزاد إن الهدف من تعديل القانون ينبغي أن يكون تحسين أداء وزارة الاستخبارات، مشيرا إلى أن بلوغ مستوى "الاجتهاد" يمثل ميزة لا ينبغي إلغاؤها، مع ضرورة إتاحة الفرصة للاستعانة بأشخاص يمتلكون خبرات وقدرات استخباراتية متقدمة.

وأضاف أن الجمع بين شرط الاجتهاد والحصول على درجة الماجستير، إلى جانب اشتراط الخبرة الإدارية وتولي مناصب معادلة، من شأنه إتاحة الاستفادة من الكفاءات والكوادر ذات الخبرة داخل وزارة الاستخبارات.

وأكد أن هذه التعديلات تحافظ على مكانة الوزارة، وتوفر الظروف اللازمة لتطوير أدائها بما يواكب مستوى كبرى المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في العالم.

وبموجب المادة الثانية المعدلة، يُستبدل البند الأول من القانون الخاص بتحديد ضوابط وشروط اختيار وزير الاستخبارات، الصادر في 19 مايو 1983، بالنص الآتي:

"أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل علمي بمستوى الاجتهاد أو درجة الماجستير، وأن يمتلك تخصصا وخبرة في الشؤون الاستخباراتية، وألا تقل خبرته في المناصب الإدارية المتوسطة أو العليا عن 10 سنوات، على أن تشمل المناصب الخاضعة لقانون إدارة الخدمات المدنية ولوائحه التنفيذية، والمناصب المعادلة لها في وزارة الاستخبارات".

إخفاقات واختراقات متتالية

وتأتي هذه التعديلات في ظل سجل من الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي واجهتها إيران خلال السنوات الأخيرة، إذ نجح جهاز الموساد الإسرائيلي، في يناير 2018، في الاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني من مستودع سري في طهران، وتهريب نحو 100 ألف وثيقة وملف رقمي تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، في عملية كشفت عن اختراق أمني واستخباراتي واسع داخل العاصمة الإيرانية.

وتواصلت الاختراقات مع عمليات التخريب التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، أبرزها منشأة نطنز، واغتيال عدد من العلماء النوويين، بينهم محسن فخري زاده عام 2020.

وتصاعدت الإخفاقات خلال حرب يونيو 2025، مع اغتيال عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي ونائبه حسن محقق، فضلا عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في يوليو 2024، في عملية أثارت تساؤلات بشأن قدرة الأجهزة الإيرانية على حماية الشخصيات الموجودة على أراضيها.

وكان عام 2026 محطة جديدة في سلسلة الاختراقات، إذ أسفرت الضربات الأميركية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ونحو 40 من كبار القادة العسكريين والمسؤولين، بينهم شخصيات مرتبطة بالمؤسسات الأمنية والاستخباراتية.

وفي 3 مارس، قتل نائب وزير الاستخبارات محسن مهداوي كلاته، ثم قتل نائب آخر للوزير، أكبر غفاري، في 12 مارس، قبل أن يعلن مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب في ضربة إسرائيلية استهدفت طهران في 18 مارس.

وامتدت الضربات إلى مسؤولين آخرين في الأجهزة الأمنية، بينهم مسؤولون في استخبارات القوات المسلحة والحرس الثوري، في وقت أظهرت فيه هذه العمليات قدرة إسرائيل والولايات المتحدة على الوصول إلى مواقع واجتماعات تضم قيادات رفيعة المستوى، ما أثار تساؤلات متجددة بشأن منظومة الحماية ومكافحة التجسس داخل إيران.

كما أثارت هذه الأحداث تساؤلات بشأن كفاءة التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية، ولا سيما وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري، فضلا عن قدرة منظومة مكافحة التجسس على اكتشاف الشبكات المعادية والتصدي لها.