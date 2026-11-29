وأضاف البيان أن ‌إحدى ‌الناقلتين، ⁠وكانت تحمل أكثر من مليوني برميل من ⁠النفط ‌الخام، اصطدمت ⁠بلغم إلى الشمال من ⁠منطقة خصب العمانية، ​بينما ⁠اصطدمت ​الناقلة الثانية بلغم في الجزء ​الشرقي من المضيق أثناء مغادرتها الممر المائي.

وتفرض واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ردا على القيود التي فرضتها طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي مع بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق وكالة "فرانس برس".