وذكّر هرتسوغ بأن نتنياهو سبق أن رفض اقتراحا مماثلا، في حين وافقت عليه المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وعقب ذلك، أعلن محامو الدفاع عن رئيس الوزراء أنه: "يجب إنهاء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، وسنحضر الاجتماع".

وحسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد وافق محامو الدفاع عن نتنياهو، صباح الأحد، للمرة الأولى، على إجراء محادثات مع ممثلي المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا في مقر الرئاسة، وذلك بعد وقت قصير من صدور بيان بهذا الشأن عن الرئيس هرتسوغ.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد وافقت سابقا على إجراء هذه المحادثات، ومن المتوقع الآن عقدها، على خلفية الإعلان اللافت الذي أصدره القضاة الأسبوع الماضي بشأن قضايا نتنياهو.

وفي بيانه، دعا هرتسوغ الأطراف إلى إجراء حوار تحت رعايته للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إنهاء المحاكمة.

وقال هرتسوغ، بعد إبلاغ الطرفين: "في ضوء إعلان المحكمة، يجدد الرئيس اقتراحه على الأطراف بإجراء حوار تحت رعاية مؤسسة الرئاسة".

ومن المقرر أن تبدأ خلال اليوم الأحد اتصالات تنسيقية لتحديد موعد الاجتماع.

والأربعاء الماضي، وبعد نحو عقد من بدء التحقيقات في قضايا نتنياهو، وأكثر من ست سنوات على انطلاق محاكمته، أبلغت رئيسة هيئة القضاة في المحكمة المركزية بالقدس، ريفكا فريدمان فيلدمان، المستشارة القضائية للحكومة بأن احتمالات الإدانة في القضيتين رقم 4000 (قضية والا – بيزك) ورقم 2000 (قضية نتنياهو – موزيس) ضعيفة.

أما بشأن القضية رقم 1000، المعروفة بـ"قضية الهدايا"، فقالت إنه من الممكن التوصل إلى تفاهمات، وإنه ينبغي "السعي إلى إنهاء المحاكمة".

وجاء في بيان الرئيس هرتسوغ صباح اليوم أنه يعرب عن ثقته الكاملة بالقضاة، ويرى ضرورة الإصغاء إليهم.

وأضاف البيان: "لذلك، يقترح الرئيس إجراء حوار موضوعي ومعمق، بعقل منفتح ونية صادقة، بهدف التوصل إلى تفاهمات. ولا يزال باب مقر الرئاسة مفتوحا أمام الأطراف إذا رغبت في ذلك".

وتابع: "تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الرئاسة اقترحت على الأطراف قبل بضعة أشهر إجراء حوار من هذا النوع. وقد وافقت المستشارة القضائية للحكومة على الاقتراح، وجددت موافقتها عليه هذا الأسبوع أمام المحكمة، بينما لم يرد رئيس الوزراء نتنياهو ومحاميه على الاقتراح".

وعقب ذلك، رد محامو الدفاع عن نتنياهو، عميت حداد ويسرائيل فولنرمان ونوعا ميلشتاين، بالقول: "في ضوء تصريحات القضاة، لا شك في ضرورة إنهاء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، ولذلك سنحضر الاجتماع في مقر الرئاسة".

قضيتان في طريقهما إلى السقوط وثالثة لا تزال مطروحة

تتعلق القضية رقم 2000 باللقاءات والمحادثات التي جرت خلال العقد الماضي بين نتنياهو وأرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت".

وبحث الطرفان خلالها إمكانية تحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو في وسائل الإعلام التابعة لموزيس، مقابل الدفع بتشريعات تحد من انتشار صحيفة "إسرائيل هيوم".

وتنسب لائحة الاتهام إلى نتنياهو ارتكاب جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

إلا أن إعلان القضاة، الذي أوضحوا فيه أنه ليس من المؤكد أن نتنياهو ارتكب جريمة، أدى عمليا إلى إخراج هذه القضية من جدول أعمال المحاكمة.

وبحسب لائحة الاتهام في القضية رقم 4000، فقد عمل نتنياهو على التدخل في القرارات التنظيمية لوزارة الاتصالات بما يخدم المصالح التجارية لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، الذي كان في السابق صاحب الحصة المسيطرة في شركة الاتصالات "بيزك" وموقع "والا" الإخباري.

وطبقا للائحة الاتهام، طالب نتنياهو، بصورة مباشرة وغير مباشرة، بالتدخل في محتوى موقع "والا" وطريقة تغطيته الإعلامية، بما يخدم مصالحه ومصالح أفراد عائلته.

وكما سبقت الإشارة، فإن إعلان القضاة أدى عمليا إلى إخراج هذه التهمة من جدول أعمال المحاكمة.

وبالنسبة للقضية رقم 1000 وبحسب لائحة الاتهام، يواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية تلقيه منافع وهدايا، مع التصرف في ظل تضارب في المصالح وتقديم مقابل مزعوم.

وتقول لائحة الاتهام، إن نتنياهو وزوجته سارة، تلقيا خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2011 إلى ديسمبر 2016، منافع مختلفة من رجل الأعمال أرنون ميلتشان.

كما تشير لائحة الاتهام إلى أن ميلتشان عرّف نتنياهو عام 2013 على رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، وأن نتنياهو وزوجته تلقيا منه أيضا منافع مختلفة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016.

ومن وجهة نظر القضاة، لا تزال هذه القضية مطروحة، وقد دعوا الأطراف إلى إجراء حوار بشأنها والتوصل إلى تفاهمات.