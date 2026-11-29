وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الاجتماع بين نتنياهو وآيزنكوت، سيعقد في مقر القيادة العسكرية بتل أبيب، لمواصلة الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة.

ودعا آيزنكوت، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في منشور على منصة "إكس" مساء السبت، إلى الاجتماع معه، لإجراء مفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حكومي، إذا كان جادا في التزامه بالوحدة الوطنية.

وقال آيزنكوت: "الأحد الماضي، نُقل إلى نتنياهو مقترح مفصل عبر قناة سرية أُنشئت بناء على طلبه، وتناول قضايا جوهرية".

وأضاف: "منذ نحو 3 أسابيع، وأنا وفريقي نقترح ونسعى إلى إجراء مفاوضات حقيقية وصادقة ومتسارعة، لكننا نواجه بالرفض والمراوغة".

وتابع: "خلال الفترة الماضية، تمت صياغة الخطوط العريضة للحكومة التي أعتزم أن تؤدي اليمين خلال الأيام المقبلة، وستشكل هذه الخطوط أساس أي حكومة أقودها مستقبلا".

واختتم قائلا: "إذا كان الليكود مستعدا لوحدة حقيقية، فأنا مستعد لاختبار مدى جدية نواياه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

وكان نتنياهو، قد أعلن السبت، استعداده للسماح لزعيم المعارضة آيزنكوت بتولي رئاسة الحكومة أولا، في إطار اتفاق لتناوب المنصب ضمن حكومة وحدة وطنية مقترحة.

وذكر نتنياهو في بيان له أنه مستعد للتخلي عن مبدأ تولي الحزب الأكبر قيادة الحكومة، في مواجهة ما وصفه بتهديدات وجودية تواجه إسرائيل.

وأوضح: "أنا على استعداد للموافقة على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا، بينما أتولى منصب رئيس الوزراء البديل خلال الفترة الأولى من الولاية".

وشدد على أن جسامة ما وصفه بالتهديد الوجودي، واحتمال تشكيل حكومة تفتقر إلى القدرة على مواجهته، يفرضان عليه تنحية الاعتبارات الأخرى جانبا، بما في ذلك مبدأ أحقية الحزب الأكبر في تولي القيادة.

وأعرب نتنياهو عن أمله في أن تتيح هذه الخطوة بدء مفاوضات جادة ومكثفة على الفور، تقوم على الاستعداد المتبادل لتقديم التنازلات، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة المخاطر وضمان أمن إسرائيل ومستقبلها.

وحذر نتنياهو مما وصفه بمحاولات عناصر معادية السيطرة على الدولة من الداخل، قائلا إن ذلك قد يحدث "من دون إطلاق رصاصة واحدة".