وستعتمد طبيعة السياسات التي ستنتهجها الحكومة المقبلة على ميزان القوى بين حزب الشعب المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، علما بأن البرامج الانتخابية لأحزاب اليمين تفتقر عادة إلى التفاصيل.

كما سيعتمد البرنامج الحكومي على كيفية توزيع الحقائب الوزارية في حكومة ائتلافية تجمع بين حزب يمين الوسط التقليدي بقيادة ألبرتو نونيز فيخو وحزب "فوكس" بقيادة سانتياغو أباسكال، الذي لا يزال يدرس مدى مشاركته في حكومة محتملة.

لكن التحول نحو اليمين، بعد 8 سنوات من حكم الاشتراكيين بقيادة بيدرو سانشيز، من شأنه أن يحدث تغييرات كبيرة في السياسات الإسبانية في عدة مجالات رئيسية، بدءا من الهجرة وصولا إلى مراكز البيانات، وهو ما سيلفت بالتأكيد أنظار بروكسل.

وأشار تقرير لصحيفة "بوليتيكو"، إلى أنه من غير المرجح أن تتبنى إسبانيا موقفا مشككا في الاتحاد الأوروبي على مستوى دوائر صنع القرار العليا في التكتل.

ورغم الانتقادات اللاذعة التي يوجهها حزب "فوكس" إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإنه يدرك أن هناك حدودا لمدى الترويج للتشكيك في المشروع الأوروبي داخل إسبانيا.

فإسبانيا، في جوهرها، دولة مؤيدة بقوة لأوروبا، إذ تزامن مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي مع انتقالها إلى الديمقراطية عقب وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، وأصبحت أوروبا جزءا من الهوية الديمقراطية للبلاد.

وسلط تقرير "بوليتيكو" الضوء على ستة مجالات قد تشهد فيها السياسات الإسبانية تغييرات في ظل حكومة تجمع بين حزبي "الشعب" و"فوكس":

الهجرة.. الإسبان أولا؟

تعد الهجرة أحد المجالات التي يُرجح أن تشهد تراجعا عن السياسات التي انتهجتها حكومة سانشيز.

وانتقد حزبا "الشعب" و"فوكس" بشدة عمليات تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين على نطاق واسع التي نفذتها الحكومة الحالية، فيما يدعو حزب "الشعب" أيضا إلى فرض حظر قانوني على مثل هذه الإجراءات.

ومنذ الانتخابات الأخيرة عام 2023، صعدت الهجرة إلى المرتبة الثانية في قائمة أبرز القضايا التي تثير قلق الإسبان، بعد أزمة الإسكان.

وأدت أزمة سبتة، التي شهدت تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين، إلى تشديد الخطاب السياسي للحزبين، اللذين تبنيا مصطلح "الغزو".

وتتمثل السياسة الرئيسية لحزب "فوكس" بشأن الهجرة فيما يعرف بـ"الأولوية الوطنية"، وهي مقاربة تقوم أساسا على مبدأ "الإسبان أولا"، من خلال منح المواطنين الإسبان أولوية الحصول على الخدمات العامة، بدءا من الإسكان والتعليم وصولا إلى الإعانات الاجتماعية.

ويتضمن البرنامج الانتخابي لحزب فيخو وضع "معايير للأولوية في الحصول على بعض الإعانات والخدمات والموارد العامة"، إلا أن حزب "الشعب" لا يحصر هذه المعايير بالجنسية، بل يرى أنها ينبغي أن تشمل أيضا المقيمين بصورة قانونية في إسبانيا منذ فترات طويلة.

كما جعل حزب "فوكس" من سياسة "إعادة الهجرة"، وهو مصطلح مستورد من أوساط اليمين المتطرف في ألمانيا والنمسا ويشير إلى إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، أحد أبرز مقترحاته الانتخابية.

وفي المقابل، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن مقترحات إعادة الهجرة لا تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لمعظم القضايا الأخرى المتعلقة بالهجرة، سيتوافق الحزبان مع التوجه السائد الجديد داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسات أكثر تشددا، بما في ذلك فكرة إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين.

الزراعة.. ساحة نفوذ "فوكس"

يصور اليمين المتطرف المناطق الريفية في إسبانيا باعتبارها القلب الحقيقي للأمة.

ولطالما سعى حزب أباسكال إلى السيطرة على الإدارات المسؤولة عن الزراعة في الحكومات الإقليمية التي يشارك فيها إلى جانب حزب "الشعب"، الأمر الذي يرجح أن تكون وزارة الزراعة إحدى أبرز الحقائب التي سيطالب بها في أي حكومة ائتلافية.

وترتبط نسبة كبيرة من الهجرة إلى إسبانيا بالقطاع الزراعي، الذي يعتمد على أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة منخفضة التكلفة.

وتحدث حزب "فوكس" عن توسيع نطاق تطبيق مبدأ "الأولوية الوطنية" ليشمل هذا القطاع أيضا، داعيا إلى رفع الأجور لجعل هذه الوظائف أكثر جاذبية للإسبان، رغم تجنبه جعل هذه القضية محورا رئيسيا في سياسته المتعلقة بالهجرة.

ويقترح حزب "الشعب" في المقابل منح تأشيرات مؤقتة واستقدام العمال من بلدانهم الأصلية.

وقد تجد إسبانيا نفسها في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، إذا سعت حكومة تضم حزبي "الشعب" و"فوكس" إلى تقييد الواردات من الدول التي ترى أنها تضر بالسوق المحلية.

ويتعهد حزب "الشعب" بأن تلتزم المنتجات الغذائية المستوردة بمعايير سلامة الغذاء والإنتاج المماثلة للمعايير الإسبانية، في دعوة إلى إدراج ما يعرف بـ"بنود المعاملة بالمثل" في الاتفاقيات التجارية.

ويرفض حزب "فوكس" الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وتكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية، معتبرا إياه اعتداء على مصالح المنتجين الإسبان، فيما يحاول حزب "الشعب" تجنب الجدل بشأن الاتفاق، رغم تأييده له بشكل عام.

ومع ذلك، يتفق الحزبان تماما مع الحكومة الاشتراكية الحالية في رفض خفض مخصصات السياسة الزراعية المشتركة، التي تمثل برنامج الدعم الأساسي للمزارعين الأوروبيين، ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة الممتدة لسبع سنوات، ما يعني استمرار السياسة الحالية في هذا المجال.

التكنولوجيا.. نهاية المواجهة مع الشركات العملاقة

جعل سانشيز من علاقته المتوترة مع من يصفهم بـ"أوليغارشية التكنولوجيا" جزءا مهما من خطابه الانتخابي.

ويتوقع أن تختفي هذه الحملة العلنية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى في ظل حكومة تجمع بين حزبي "الشعب" و"فوكس".

وسبق لأباسكال أن التقى الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي أعلن دعمه لحزب "فوكس".

ولا يبتعد حزب "الشعب" كثيرا عن الحزب الاشتراكي في بعض القضايا المرتبطة بالتكنولوجيا، فعلى سبيل المثال، يتعهد فيخو بمنع الأطفال دون سن 14 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ويتهم حكومة سانشيز بالتساهل المفرط في حماية الأطفال على هذه المنصات، بينما يعارض حزب "فوكس" فرض مثل هذه القيود العمرية.

وبحسب تقرير "بوليتيكو"، يتوقع أن تشهد مراكز البيانات تغييرات أكبر، فقد أقرت الحكومة الاشتراكية مؤخرا مرسوما يفرض قيودا على استهلاك مراكز البيانات للطاقة، ويضع شروطا تتعلق بالسيادة، وصادق البرلمان عليه.

إلا أن ألبرتو نادال، أبرز مستشاري فيخو في الشؤون الصناعية، تعهد بإلغاء هذا القانون فور تولي السلطة، ما يمهد الطريق أمام توسع محتمل في القطاع.

الطاقة والمناخ.. من الريادة إلى التوجه الأوروبي السائد

شكلت قضايا الطاقة والتغير المناخي إحدى أبرز الأولويات السياسية للحكومة الاشتراكية، ما جعل إسبانيا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي طموحا في المجال البيئي.

وتشير التوقعات إلى أن ذلك قد يتغير بشكل كبير في ظل حكومة تضم حزبي "الشعب" و"فوكس".

وسيعتمد حجم هذا التغيير على مستوى الدعم الذي سيحظى به حزب "فوكس".

ويربط حزب أباسكال العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي الإسباني بالقواعد المناخية، كما يعمل منذ سنوات على حشد أنصاره ضد السياسات المناخية.

وانتقد الحزب، على سبيل المثال، اقتلاع أشجار الزيتون لإفساح المجال أمام تركيب الألواح الشمسية.

وعلى الجبهة الأخرى، ينسجم حزب "الشعب" مع التوجه الأوروبي السائد الجديد بشأن المناخ والطاقة، ويتوافق مع "حزب الشعب الأوروبي" في الدعوة إلى تخفيف القواعد المناخية ووضع حد لفرض جداول زمنية غير واقعية.

وفيما يتعلق بمجال الطاقة، يتفق الحزبان على تمديد العمر التشغيلي لمحطات الطاقة النووية.

الصين.. نحو موقف أكثر تشددا؟

باتت إسبانيا في ظل حكومة سانشيز إحدى أبرز الدول الأوروبية الداعية إلى تعزيز العلاقات مع بكين، وأقامت حوارا استراتيجيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وتعهد فيخو بالالتزام بأي اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تشديد موقف التكتل تجاه بكين.

وإلى جانب ذلك، فإن عددا من أقرب مستشاري فيخو في السياسة الخارجية، مثل الدبلوماسي المخضرم إلديفونسو كاسترو، من المؤيدين بقوة للعلاقات عبر الأطلسي، وقد يدفعون رئيس حكومة من حزب "الشعب" إلى تبني موقف أكثر تشددا تجاه الصين إذا كان ذلك يتوافق مع توجهات واشنطن.

ويتخذ حزب "فوكس" موقفا متشددا تجاه الصين، وكان قد اتهم سانشيز عام 2025 بالتملق لما وصفه بـ"الديكتاتورية الشيوعية الصينية".

ويتفق الحزبان اليمينيان على دعم استبعاد الموردين الذين يشكلون مخاطر مرتفعة من عقود المشتريات الحكومية، مستشهدين بشركة "هواوي"، كما انتقدا بشدة تجديد الحكومة الحالية عقودها مع الشركة الصينية.

ويظل اتخاذ مثل هذا القرار أمرا صعبا، إذ تتركز بعض أكبر الاستثمارات الصينية في إسبانيا في أقاليم تقود حكوماتها حزب "الشعب"، مثل غاليسيا والأندلس وفالنسيا.

حقوق المرأة والحروب الثقافية

سعت حكومة سانشيز إلى الدفاع عن القيم التقدمية على الساحة الدولية، لكن تشكيل حكومة إسبانية يكون فيها حزب "فوكس" الشريك الأصغر سيمثل تحولا حادا عن هذا النهج.

وأثناء حملته الانتخابية، تعهد فيخو بإلغاء الصفة الوزارية لوزارة المساواة ودمج اختصاصاتها، التي تركز بشكل أساسي على قضايا النوع الاجتماعي، ضمن وزارة أخرى.

وفي حال اتباع النموذج الذي يعتمده حزب "فوكس" في الحكومات الإقليمية، فمن المتوقع أن يسعى حزب أباسكال إلى إنشاء وزارة للأسرة.

وتبرز نقاط خلاف بين الحزبين بشأن قضايا المساواة، فبينما يتمسك حزب "الشعب" بالتوافق القائم بشأن قوانين مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، يتحدث حزب "فوكس" عادة عن العنف داخل الأسرة، ويدعو إلى إلغاء القوانين التي يعتبر أنها جرّمت الرجال.

وبعيدا عن قضايا المساواة، من المتوقع أن تنتقل معارك الحروب الثقافية المتعلقة بالتراث الريفي إلى أروقة الحكومة.

ويدعم حزب "فوكس" إجراءات حماية أنشطة الصيد، كما يتفق الحزبان على السماح بصيد الذئاب لحماية الثروة الحيوانية في شمال البلاد.

وستكون ساحة المواجهة الأكبر تلك المتعلقة بمصارعة الثيران، ففي عام 2024، ألغى وزير الثقافة الحالي إرنست أورتاسون، المنتمي إلى حزب "سومار" اليساري، الجائزة الوطنية لمصارعة الثيران، فيما يعتزم حزبا "الشعب" و"فوكس" إعادة العمل بها.