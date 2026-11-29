وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 1017 مسيّرة أوكرانية في أكثر من 10 مناطق روسية، بينها موسكو، وفق وكالة فرانس برس.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن أكثر من 500 مسيّرة حلقت باتجاه منطقة العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين، في منشور على منصة "ماكس" المدعومة من الدولة، إنه "تم تحييد معظمها من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع أثناء اقترابها من بعيد. تم تدمير 105 مسيّرات في المجموع لدى اقترابها من موسكو".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان روسيا تدمير أكثر من 1200 مسيّرة أوكرانية خلال هجوم ليلي.

وكثفت روسيا وأوكرانيا هجماتهما الجوية المتبادلة خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.

ولم تنجح جهود الوساطة الأميركية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، فيما أسفرت عن تنفيذ عمليات لتبادل الأسرى بين الجانبين.