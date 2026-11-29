ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مكتب العلاقات العامة في الجيش الإيراني قوله إن مسيّرة أميركية استهدفت القارب في الساعة الثالثة والنصف فجر الأحد بالتوقيت المحلي، وكان على متنه 3 أشخاص.

وأوضحت الوكالة أنه تم العثور على اثنين من ركاب القارب ونقلهما إلى مستشفى سيريك، فيما تتواصل عمليات البحث عن الشخص الثالث، وهو مالك القارب.

وتفرض واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ردا على القيود التي فرضتها طهران على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي مع بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفق وكالة فرانس برس.