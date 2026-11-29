ويواجه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، أحد آخر القادة اليساريين في أوروبا، منافسة قوية من حزب الشعب المحافظ، الذي قد يضطر إلى التحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف لتشكيل الحكومة.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى إمكانية حصول الحزبين على أغلبية برلمانية، في تطور يعكس صعود اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا، وسط تصاعد المخاوف بشأن الهجرة، وفق وكالة "رويترز".

ويبدأ التصويت في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وينتهي في الثامنة مساء، فيما يتوقع إعلان النتائج الأولية بعد نحو ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

ويتطلب الحصول على الأغلبية البرلمانية الفوز بـ176 مقعدا من أصل 350.

أزمة الإسكان

ودعا سانشيز، الذي يحكم إسبانيا منذ عام 2018 عبر ائتلافات أقلية هشة، إلى انتخابات مبكرة بعدما رفض البرلمان مراسيم اقترحها لمعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة.

وهيمنت أزمة الإسكان على الحملة الانتخابية، وسط خلافات بين الأحزاب بشأن سبل مواجهة ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.

وأكد سانشيز، الجمعة، أن بيانات داخلية تشير إلى قدرته على تأمين أغلبية برلمانية بالتحالف مع أحزاب يسارية أصغر.

ورغم إظهار بعض استطلاعات الرأي تقلص الفجوة بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب الشعب، فإن ذلك جاء على حساب أحزاب يسارية يحتاج سانشيز إلى دعمها لتشكيل الحكومة.

وبحسب "رويترز"، يبقى تشكيل ائتلاف بين حزب الشعب و"فوكس" السيناريو الأكثر ترجيحا، رغم توقعات بمفاوضات صعبة بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

ويرى محللون أن "فوكس" قد يختار دعم حكومة يقودها حزب الشعب من خارج الائتلاف، بناء على عدد المقاعد التي يحصل عليها.

الهجرة والاقتصاد

ووصف سانشيز احتمال تشكيل ائتلاف بين حزب الشعب و"فوكس"، اللذين يحكمان بالفعل في أربع مناطق إسبانية، بأنه "تراجع".

واستند رئيس الوزراء في حملته إلى سجله الاقتصادي، إذ أصبحت إسبانيا واحدة من أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نموا، فيما ساهم رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح سوق العمل في خفض البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عقدين.

لكن بعض الإسبان يقولون إنهم لم يلمسوا آثار هذه المكاسب، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الاستهلاكية.

ويخشى اقتصاديون أن تؤدي سياسات مناهضة للهجرة، قد تتبناها حكومة يمينية، إلى إبطاء النمو الاقتصادي الذي ساهم المهاجرون في دعمه.

ويدعو حزب الشعب إلى تشديد سياسات الهجرة، والسماح بإعادة المهاجرين إلى دول ثالثة، وتطبيق نظام نقاط لتنظيم الهجرة القانونية.

أما حزب "فوكس"، فيطالب بترحيل الأجانب المدانين بجرائم، ومنح الإسبان الأولوية في قوائم انتظار الحصول على السكن، إلى جانب خفض الضرائب وإعادة مركزية سلطات الدولة والتراجع عن عدد من السياسات الاجتماعية التقدمية.

تحديات تواجه سانشيز

وتضررت شعبية سانشيز جراء سلسلة من فضائح الفساد التي طالت مقربين منه وأفرادا من أسرته، فضلا عن أزمات شملت حادثي قطارات وأزمة مهاجرين في سبتة وانقطاعا للكهرباء على مستوى البلاد.

كما يواجه انتقادات بسبب العفو عن قادة محاولة انفصال إقليم كتالونيا، مقابل دعمهم لتنصيبه رئيسا للوزراء عقب انتخابات عام 2023.

وفي المقابل، سعى منافسه الرئيسي، زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيخو، إلى تقديم نفسه باعتباره سياسيا تكنوقراطيا يركز على الإدارة والتفاصيل.

ولا تخضع مفاوضات تشكيل الحكومة لمهلة رسمية قبل أول تصويت برلماني لتنصيب رئيس الوزراء، لكن إسبانيا ستتجه تلقائيا إلى انتخابات جديدة إذا لم يحصل أي مرشح على ثقة البرلمان خلال شهرين من ذلك التصويت.