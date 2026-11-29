وجاءت تصريحات عباس، خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بعدما اشترط رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، على جميع الشركاء المحتملين في الائتلاف تصنيف حماس منظمة إرهابية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكان آيزنكوت، زعيم حزب "يشار" الوسطي، قد أعلن في وقت سابق انفتاحه على مشاركة أي حزب في حكومته شريطة الالتزام بأربعة مبادئ أساسية.

وتشمل هذه المبادئ تصنيف حماس منظمة إرهابية، والالتزام بإنهاء حكمها في قطاع غزة، والحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية واحترام قيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة الوطنية الإلزامية على جميع المواطنين، بمن فيهم العرب.

وأوضح آيزنكوت أن الخدمة الوطنية يمكن تأديتها من خلال الخدمة العسكرية أو المدنية.

نتنياهو يتهم عباس بالخداع

في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الساعي إلى البقاء في السلطة، منصور عباس بتضليل الرأي العام.

وسبق لنتنياهو أن اتهم الأحزاب العربية مرارا بدعم الإرهاب وتهديد أمن إسرائيل.

وفي إطار مشاورات تشكيل الحكومة، أعلن نتنياهو، مساء السبت، استعداده للسماح لآيزنكوت بتولي رئاسة الوزراء أولا، بموجب اتفاق لتناوب رئاسة الحكومة ضمن حكومة وحدة وطنية.

وقال مكتب نتنياهو إن الأخير سيجتمع مع آيزنكوت صباح الأحد.