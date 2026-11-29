وشهدت حادثة إطلاق النار التي وقعت في ديسمبر 2025، قيام مسلحين اثنين، أب وابنه، بإطلاق النار على حشود كانت تحتفل بعيد الحانوكا اليهودي في شاطئ بوندي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وأظهرت لقطات فيديو للهجوم أن أحمد الأحمد، المولود في سوريا، انقض على أحد المسلحين من الخلف وانتزع سلاحه منه، علما أنه أصيب بطلقات نارية في كتفه وخضع لعدة عمليات جراحية.

وقالت الحاكمة العامة الأسترالية سام موستين، إن الأحمد حصل على صليب الشجاعة تقديرا لـ"شجاعته البارزة في ظروف شديدة الخطورة".

ويعد الأحمد سادس شخص فقط يحصل على هذا التكريم، الذي يعد أعلى وسام مدني للشجاعة.

ومنح ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم في الهجوم تكريمات بعد وفاتهم، هم بوريس وصوفيا جورمان اللذان حصلا على نجمة الشجاعة تقديرا لـ"أعمالهما التي اتسمت بشجاعة بارزة في ظروف شديدة الخطورة"، بينما منح روفيان موريسون "ميدالية الشجاعة"، تقديرا لـ"أعماله الشجاعة في ظروف محفوفة بالمخاطر"، حسبما جاء في بيان التكريم.

وقالت موستين إن الأستراليين يقفون إجلالا وتقديرا لنموذج الفائزين الأربعة جميعا، معربين عن حزنهم لمنح جوائز بعد وفاة 3 منهم.