ورغم أن المسيّرات "أُبعدت" بواسطة معدات دفاعية أميركية في الموقع، فإنه لم يعثر على أي منها.

وفي 13 نوفمبر، صدر إنذار أمني في قاعدة "لاكنهيث" بمقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا، يوجه الأفراد الأميركيين بضرورة البقاء في أماكنهم.

وجرى الإبلاغ عن الواقعة حينها، لكن لم يكشف سوى عن تفاصيل قليلة للعلن.

وذكرت المصادر أن نحو 6 طائرات مسيّرة شوهدت وهي تحلق في محيط القاعدة، مشيرة إلى وجود اشتباه في صلة إيران بهذه الواقعة.

وتعد قاعدة "لاكنهيث"، التي تضم الجناح المقاتل الثامن والأربعين، أكبر مركز لعمليات الطائرات المقاتلة الأميركية في أوروبا، حيث يعمل بها قرابة 7 آلاف عسكري.

وخلال الحادثة، استخدمت تقنيات أميركية مضادة للطائرات المسيّرة بنجاح، إلا أن أيا من هذه الطائرات لم تتم استعادته من العسكريين البريطانيين أو الأميركيين.

وذكر أشخاص مطلعون على الواقعة أن الفشل في "صيد المسيّرات" في نوفمبر يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت أي منها تحمل شحنة ما، وهذا يعني، وفق المصادر، أن السلطات البريطانية والأميركية لا يمكنها استبعاد احتمال أن تكون مزودة بأسلحة، أو معدات تجسس، أو تجهيزات أخرى.

وفي سبتمبر الماضي، أكدت القاعدة أنها في حالة تأهب من المستوى "تشارلي"، وهو ثاني أعلى مستوى للتهديد تحدده وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).

وتعد هذه الواقعة واحدة من سلسلة حوادث أمنية شهدتها هذا العام قواعد في بريطانيا تستخدمها القوات الجوية الأميركية، بما في ذلك مزاعم عن "مؤامرة إرهابية" في قاعدة "فيرفورد" بمقاطعة غلوسترشاير جنوب غربي إنجلترا.

وسبق أن نفت إيران أي تورط لها في هذه الأحداث.

وأكدت القوات الجوية الأميركية في 13 نوفمبر، أنها تعاملت مع "نشاط مشبوه لطائرات مسيّرة غير مصرح بها" في القاعدة، مضيفة أنه "لم يتضرر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية".