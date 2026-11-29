وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم ‌تتخل عن احتمال استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

في المقابل ترفض حكومة تايوان المطالبات الإقليمية التي تطرحها بكين.

وقال المكتب الصيني لشؤون تايوان، التابع للحكومةالصينية، في ‌بيان إنه "أحيط علما" بنتائج الانتخابات، ‌مضيفا ⁠أن "الرأي العام السائد" في تايوان يريد السلام والتنمية والتبادل والتعاون.

وتابع: "مهما تغير الوضع السياسي الداخلي في الجزيرة، ⁠فإنه ‌لا يمكن أن يغير اتجاه ومسار التطور ⁠المتواصل للتبادلات عبر مضيق تايوان".

وأضاف المكتب أن ⁠ذلك "لا يمكنه أيضا وقف الاتجاه التاريخي المتمثل في أن الوطن الأم ⁠يجب حتما أن يعاد توحيده".

كما أكد أن بكين ستواصل "القمع الحازم للقوى الانفصالية الداعية لاستقلال تايوان، ومعارضة التدخل الخارجي".

في المقابل، دعت تايوان الصين إلى "احترام ‌نظامها الديمقراطي وخيارات شعبها".

وقال ‌مجلس ‌شؤون البر الرئيسي، المسؤول التايواني عن صياغة ‌السياسة ‌تجاه الصين، ⁠في بيان، إن "على ⁠بكين ‌أن تتعامل ⁠بواقعية مع نتائج ⁠الانتخابات المحلية، وأن تتحاور مع الحكومة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا ​في ‌تايوان".

وترفض الصين الحوار مع رئيس تايوان لاي تشينغ تي، واصفة إياه بـ"الانفصالي".

ويقول لاي، الذي يشغل أيضا منصب ‌رئيس الحزب الحاكم، إن شعب تايوان وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.