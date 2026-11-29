ونشرت صحيفة "بانوراما"، الأوسع انتشارا في البلاد، مقاطع فيديو للواقعة، وعلقت قائلة: "تظهر لقطات من ميدان سكاندربيغ اللحظة التي تم فيها إطلاق المادة (الغاز) من الجو، وذلك في إطار تدخل من جانب قوات إنفاذ القانون لتفريق المتظاهرين".

وأظهرت مشاهد أجواء الميدان الرئيسي في العاصمة مغطاة بسحب كثيفة من الدخان، بينما يلقي المتظاهرون وعناصر الشرطة المقذوفات.

واستخدمت الشرطة الألبانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أثناء مظاهرة جديدة مناهضة للحكومة في تيرانا، هاجم خلالها شبان ملثمون مباني حكومية، حسبما أفاد مراسل "فرانس برس".

وتشهد الدولة الواقعة في منطقة البلقان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أشهر، وغالبا ما تتحول إلى مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

وبدأت الاحتجاجات في مايو الماضي على خلفية مشروع مثير للجدل لتطوير منتجع مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أن تتسع لتشمل مطالب أخرى من بينها الحد من الفساد وضعف النظام الصحي وغياب الفرص أمام الشباب.

ويطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما.

وتجمع الآلاف وسط العاصمة الألبانية، السبت، استجابة لدعوات منفصلة أطلقها طلاب وأحزاب معارضة لتنظيم تظاهرة على مستوى البلاد.

وتزامنت المظاهرة مع عطلة عيد الاستقلال التي تتخللها احتفالات وتجمعات عائلية.

وتواجهت الشرطة مع المتظاهرين لساعات، بينما ألقى المتظاهرون الحجارة والقنابل الدخانية والألعاب النارية باتجاه الشرطة، التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأظهرت لقطات فيديو لوكالة "فرانس برس"، اشتعال النيران في مبنى وزارة البيئة.

وفي وقت سابق، شاهد صحفي في الوكالة متظاهرين ملثمين يحطمون نوافذ وزارة النقل والمصرف المركزي، ويحاولون اقتحام مدخل وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الصحة مساء السبت إصابة 35 شخصا، من بينهم شرطي وصحفيان.

وفي أواخر أكتوبر، أقرت الحكومة تشريعا يفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ليك (6100 دولار) على أعمال العنف أو النهب أو إخفاء الهوية أثناء الاحتجاجات، ومنحت القوانين الجديدة الشرطة صلاحية تقييد التجمعات مؤقتا قرب المؤسسات العامة ومعاقبة التحريض على العنف عبر الإنترنت.

ومنذ ذلك الحين، باتت الاحتجاجات تجتذب أعدادا أقل من المشاركين.

ودعا الاتحاد الأوروبي الذي تطمح الدولة ألبانيا للانضمام إليه، إلى إجراء تحقيق بشأن استخدام الشرطة للقوة المفرطة، كما دعا "جميع الأطراف إلى تهدئة التوتر".