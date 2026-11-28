ووفق التقرير، يواجه جيه دي فانس وماركو روبيو تداعيات سياسية متزايدة لقرارات اتخذها الرئيس دونالد ترامب رغم معارضتهما لها أو تحذيراتهما منها، في وقت يبرز فيه اسماهما بوصفهما أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين لخلافته في انتخابات الرئاسة عام 2028.

وبحسب التقرير، كشفت الحرب على إيران والجدل المرتبط بالرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ عن حجم القيود السياسية التي قد تواجه فانس وروبيو إذا قررا خوض السباق الرئاسي، خصوصا في ظل تراجع شعبية ترامب وخسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس.

وتكمن المشكلة، وفق التقرير، في أن الخلافات بين الرجلين وترامب تمس جوهر هويتهما السياسية. فقد قدم فانس نفسه بوصفه ممثلا لجيل جديد من الجمهوريين الرافضين للتدخلات العسكرية الخارجية، والمتشككين في قدرة الولايات المتحدة على حل أزمات العالم، كما خالف الموقف التقليدي للحزب بشأن الدعم غير المشروط لإسرائيل.

وكان فانس قد عارض شن الحرب على إيران، وربط خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بتداعيات الحرب.

وأفادت تقارير بأن انتقاداته بعد الانتخابات أثارت استياء ترامب، الذي وافقه على أن الناخبين تضرروا من ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب، لكنه أشار بوضوح إلى أن نائبه لم يؤكد أن قرار خوضها كان صائبا.

وعندما سئل فانس الأسبوع الماضي، بحضور ترامب، عما إذا كانت الحرب تستحق الخسائر الانتخابية التي تكبدها الجمهوريون، تجنب الإجابة المباشرة، قائلا إن الرئيس هو صاحب القرار، وإن ترامب أكد أنه سيكرر اتخاذه، مضيفا أن مهمته تتمثل في دعم رئيس الولايات المتحدة.

في المقابل، ينتمي روبيو إلى تيار الصقور في السياسة الخارجية، وبرز خلال عضويته في مجلس الشيوخ منتقدا بشدة روسيا والصين، اللتين فرضتا عليه عقوبات عام 2020.

وفي مايو، وخلال رحلة على متن الطائرة الرئاسية إلى الصين، حذر روبيو ترامب من علاقة هوانغ بشخص يشتبه في أنه جاسوس صيني.

وفي هذا السياق، دعا جيري بيكر، المحرر المتجول في صحيفة "وول ستريت جورنال"، روبيو في مقال نشره هذا الأسبوع إلى مغادرة الإدارة الأميركية، معتبرا أن استمرار ترامب في سياساته يضع وزير الخارجية في موقف يضطره إلى الدفاع عنها، رغم ما وصفه بتداعياتها السلبية على الولايات المتحدة.

خلافات في ملفات رئيسية

ويشير التقرير إلى أن فانس وروبيو كانا على طرفي نقيض في ملفي الحرب على إيران والجدل المتعلق بهوانغ.

ففي حين عارض فانس الحرب وخسر معركته داخل الإدارة، كان روبيو ولا يزال من أبرز المدافعين عن قرار ترامب شن الهجمات على إيران، وهو موقف قد يشكل عبئا سياسيا عليه إذا خاض انتخابات 2028، في ظل استمرار عدم شعبية الحرب.

أما في قضية "إنفيديا"، فقد ساعد فانس ترامب في ترتيب عودة هوانغ إلى منصبه، رغم تقارير تحدثت عن تحذيرات سابقة وجهها روبيو للرئيس بشأن الرئيس التنفيذي للشركة.

ورغم تداول اسميهما كمرشحين محتملين لخلافة ترامب، لم يعلن أي منهما عزمه خوض انتخابات 2028. ومن المتوقع أن يؤجل فانس حسم موقفه إلى ما بعد بداية العام المقبل، وربما حتى أواخر الربيع، فيما أشار روبيو إلى أنه لن يترشح إذا قرر فانس خوض السباق.

ويتمتع الرجلان بعلاقة صداقة نشأت خلال عملهما معا في مجلس الشيوخ، واستمرت بعد انضمامهما إلى إدارة ترامب.