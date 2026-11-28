وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء إيتسيك كوهين، ثلاثة اجتماعات أسبوعيا عبر الاتصال عن بُعد مع قائد "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، وطاقمه، لضمان التنسيق الكامل بشأن التطورات في الشرق الأوسط والتحركات العسكرية والعمليات والمستجدات.

كما التقى المسؤولان في مركز قيادة شعبة العمليات داخل المخبأ المحصن تحت الأرض، المعروف باسم "الحفرة"، في مقر القيادة العسكرية في تل أبيب، خلال زيارة الأدميرال الأسبوع الماضي.

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين، قولهما إن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، خصوصا في سلاح الجو، مع تعزيز مراكز القيادة والمقار العسكرية على مدار الساعة، استعدادا لأي سيناريو يتمثل بهجوم إيراني، وتقليص زمن الاستجابة.

هجوم إيراني مباغت محتمل

صرّح مسؤول أمني رفيع لموقع "واللا" بأن "احتمال محاولة إيران مباغتة إسرائيل سيناريو وارد. ولهذا الغرض، يجب أن يكون الجيش الإسرائيلي مستعداً دفاعيا وهجوميا".

وفي ظل حالة التأهب المتزايدة والمخاوف من تصعيد إقليمي، تواصل شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تعزيز منظومة الإنذار المبكر على جميع الجبهات.

ويهدف ذلك إلى ضمان حصول الجيش الإسرائيلي على الوقت الكافي للاستعداد، في حال قررت إيران شن هجوم مباغت ضد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وتنفيذ ضربة استباقية إذا اقتضت الضرورة.

وتشمل الأصول العسكرية الأميركية المعرضة لخطر الاستهداف 50 ألف عسكري، وقواعد ومنشآت للبنية التحتية، ومنظومات أسلحة متطورة، وقطعا بحرية وطائرات وأنظمة دفاع جوي، وفقما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" عن حديثه للصحفيين، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف: "نحاول منحهم (الإيرانيين) فرصة للتصرف بذكاء. إذا أقدمنا على أي خطوة، فسنضرب جبل الفأس بالتأكيد. يمكننا إخبارهم بذلك، لأنه لا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك".

وأوضح ترامب أن واشنطن لم تر أي نشاط حقيقي هناك، وأنه سيكون من الجيد "لو توصلوا إلى اتفاق" في إشارة إلى الإيرانيين.

وفي مكالمة مع جنود أميركيين منتشرين في الشرق الأوسط، بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب: "لدينا النصر في متناول اليد (في إيران). سيحدث متى أردت أن يحدث. نحن نحاول أن نكون لطفاء. نحن نعطيهم كل فرصة لعقد صفقة وإنقاذ الكثير من الأرواح".