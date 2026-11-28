ومن المتوقع أن تشمل التظاهرات أكثر من 30 مدينة فرنسية، بينها باريس وليل وليون ومرسيليا، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام.

وقالت الأمينة العامة لنقابة "الكونفدرالية العامة للعمل"، صوفي بيني، إن النقابة تدعو إلى تنظيم "مد نسوي جارف في كل مدننا"، للمطالبة بوقف العنف الجنسي والتمييز على أساس الجنس، مشددة على ضرورة "وضع حد للعنف الاقتصادي".

وتأتي هذه التظاهرات في سياق حراك اجتماعي بدأ في سبتمبر الماضي، وشمل احتجاجات طلابية على تدهور ظروف التعليم ونظام التوجيه الجامعي، وأخرى على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية ومستوى الخدمات العامة.

ورغم دخول الاحتجاجات أسبوعها السابع على التوالي، بدأ الحراك يفقد زخمه، بعدما تراجعت أعداد المشاركين إلى عشرات الآلاف الأسبوع الماضي، مقابل مئات الآلاف في 17 أكتوبر، وفقا لإحصاءات الشرطة والمنظمين.

40 ألف متظاهر في باريس

وتوقعت شرطة باريس مشاركة نحو 40 ألف شخص في تظاهرتين منفصلتين، دعت إليهما تجمعات نسوية وجمعيات ونقابات، للتنديد بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والمطالبة بالقضاء على العنف ضد النساء.

كما تشهد فرنسا تحركات طلابية جديدة، بعدما شكل الطلاب إحدى أبرز القوى المحركة للاحتجاجات الاجتماعية منذ سبتمبر الماضي.

ودعت حركة "السترات الصفراء"، التي انطلقت عام 2018، إلى المشاركة في تظاهرات السبت، احتجاجا على العنف الجنسي والتمييز، وللمطالبة بالمساواة بين النساء والرجال، بعدما تصدر غلاء المعيشة مطالب تحركاتها السابقة.

مطالب بتشديد التشريعات

وتتركز مطالب الحركات النسوية على إقرار قانون شامل لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وافقت عليه الجمعية الوطنية في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يناقشه مجلس الشيوخ في يناير المقبل.

وأُدرج مقترح القانون على جدول أعمال البرلمان عقب حالة الغضب التي أثارتها جريمة قتل الطفلة ليانا، البالغة من العمر 11 عاما، في الربيع الماضي.

ويتضمن المقترح مجموعة من الإجراءات، تشمل الوقاية وجبر الضرر، بهدف مكافحة مختلف أشكال العنف ضد النساء والأطفال.

وكان نحو 34 ألف شخص قد شاركوا العام الماضي في تظاهرات مماثلة في باريس ومناطق فرنسية أخرى، بحسب الشرطة.

ووفق تقرير رسمي نُشر الأربعاء، سجلت فرنسا نحو 100 جريمة قتل لنساء العام الماضي، فيما تعرضت 272 ألف امرأة للاغتصاب و1.3 مليون امرأة للتحرش الجنسي خلال عام 2024.