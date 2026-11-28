وقال وزير السياسة الإقليمية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، عبر منصة "إكس": "تأكد مساء أمس مقتل 14 مهاجرا على متن القارب الذي وصل إلى جزيرة إل هييرو".

وأكد ممثلو الحكومة الإسبانية في الأرخبيل، لوكالة فرانس برس، الحصيلة ذاتها.

وشاهد مراسل فرانس برس سفينة إنقاذ تنقل قارب المهاجرين الخشبي، مساء الجمعة، إلى ميناء لا ريستينغا، حيث جرى إنزال جثامين الضحايا على حمالات.

وكانت هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية قد أعلنت إجلاء 6 مهاجرين في حالة خطيرة بواسطة مروحية إلى جزيرة إل هييرو، فيما نُقل 84 آخرون إلى الميناء على متن سفينة إنقاذ.

واختار مهاجر واحد البقاء على متن القارب، ما يشير إلى أنه كان يقل أكثر من 100 شخص.

وتشهد جزيرة إل هييرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، منذ أسابيع، تدفقا متزايدا للمهاجرين القادمين من إفريقيا، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ مطلع نوفمبر الجاري.

الهجرة في قلب السباق الانتخابي

وتأتي الحادثة عشية الانتخابات التشريعية الإسبانية المقررة الأحد، وسط احتدام الجدل السياسي بشأن ملف الهجرة غير النظامية.

ووجهت المعارضة اليمينية انتقادات حادة لرئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانشيز، على خلفية دفاعه عن سياسات هجرة أكثر انفتاحا، متهمة إياه بتشجيع الهجرة غير النظامية والإخفاق في حماية حدود البلاد.

وتركز المعارضة انتقاداتها على الأوضاع في جزر الكناري ومدينة سبتة الإسبانية في شمال إفريقيا.

وقد تشهد سياسة الهجرة الإسبانية تحولا في حال تمكن الحزب الشعبي المحافظ من تشكيل أغلبية برلمانية بالتحالف مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

مسار بحري محفوف بالمخاطر

ويعد طريق الهجرة من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم، إلى جانب طرق عبور البحر المتوسط المؤدية إلى إيطاليا واليونان.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية، وصل 24 ألفا و364 مهاجرا إلى جزر الكناري منذ مطلع العام الجاري وحتى 15 نوفمبر، مقابل 14 ألفا و690 مهاجرا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة تقارب 66 بالمئة.