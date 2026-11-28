ونشر موقع i24news الإسرائيلي فيديو لرد ترامب على سؤال وجهه مراسل الموقع بشأن تعامل الإدارة الأميركية مع القيادة الإسرائيلية القادمة عقب الانتخابات.

وفي الفيديو، يُسمع المراسل وهو يخاطب ترامب، موجها إليه السؤال: "هل أتيحت لك فرصة هذا الأسبوع، أو هل ستتاح لك في الأيام المقبلة، للتحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ وكيف تنوي التعامل مع القيادة الإسرائيلية المقبلة؟".

وردّ ترامب بشأن الجزء المتعلق بنتنياهو قائلا: "لقد فعلت ذلك"، لكن الرئيس الأميركي قال بشأن السؤال المتعلق بالتعاون مع القيادة الإسرائيلية القادمة: "نحن نحاول منحهم فرصة للتصرف بحكمة. ليس لديهم جيش، فقد تكبّد جيشهم خسائر فادحة، ودُمّر سلاحهم الجوي"، في إشارة إلى إيران.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن ارتباك ترامب يأتي على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن الحملة ضد إيران، التي كرر خلالها موقفه بأنه قادر على إنهاء الحرب متى شاء، وحذّر من أنه إذا لم يستجب النظام في طهران لمطالبه ويقبل المقترحات الأميركية، فستضطر الولايات المتحدة إلى مواصلة ضربه.

وكان الرئيس ترامب، قد قال في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" عن حديثه للصحفيين، إنه تحدث مع نتنياهو خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف: "نحاول منحهم (الإيرانيين) فرصة للتصرف بذكاء. إذا أقدمنا على أي خطوة، فسنضرب جبل الفأس بالتأكيد. يمكننا إخبارهم بذلك، لأنه لا يوجد ما يمكنهم فعله حيال ذلك".

وأوضح ترامب أن واشنطن لم تر أي نشاط حقيقي هناك، وأنه سيكون من الجيد "لو توصلوا إلى اتفاق" في إشارة إلى الإيرانيين.

وفي مكالمة مع جنود أميركيين منتشرين في الشرق الأوسط، بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب: "لدينا النصر في متناول اليد (في إيران). سيحدث متى أردت أن يحدث. نحن نحاول أن نكون لطفاء. نحن نعطيهم كل فرصة لعقد صفقة وإنقاذ الكثير من الأرواح".

وتابع ترامب قائلا: "لكنني غير متأكد إذا كانوا سيستغلون ذلك. الكثير من الناس يتساءلون لماذا، هل هم مجانين؟ ربما يكونون كذلك".

وأكد ترامب أنه منذ بدء الحصار البحري لم تتمكن أي سفينة إيرانية من العبور من مضيق هرمز، مضيفا أن القوات الأميركية أطلقت أكثر من 150 صاروخا لمنع الصواريخ والمسيرات الإيرانية من استهداف سفن تجارية في المضيق.