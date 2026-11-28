وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 1246 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

وأوضحت الوزارة أن المسيّرات اعترضت فوق مناطق عدة، أبرزها منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014.

وكان رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن في وقت سابق السبت، أن أوكرانيا أطلقت مئات المسيّرات باتجاه منطقة العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين، عبر تطبيق "تلغرام"، إن 462 مسيّرة توجهت نحو منطقة موسكو، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها "في المحيط البعيد".

وأضاف أنه تم تدمير 123 مسيّرة لدى اقترابها من موسكو، دون الكشف عن تفاصيل بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض عدد من مناطق البلاد لهجمات روسية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة زابوريجيا، إيفان فيدوروف، إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 700 مسيّرة على المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجماتها استهدفت مواقع عسكرية.

وكثفت روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة هجماتهما المتبادلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما تقترب الحرب من إتمام عامها الخامس، وسط تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع.