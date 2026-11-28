وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء للقناة الـ13 الإسرائيلية إن هناك تباينا في الآراء داخل الدائرة المقربة من نتنياهو بشأن هذه الخطوة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن العرض نُقل بالفعل عبر قنوات غير رسمية، بما يتيح لحزب الليكود إمكانية التنصل منه، في ظل استمرار الانقسامات داخل الحزب بشأن شروط أي اتفاق من هذا النوع.

وفي غضون ذلك، لا يزال آيزنكوت متشككا للغاية في عروض نتنياهو، ويواصل استعداداته لأداء حكومة جديدة اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء مهلة التكليف الأولية الممنوحة له في 6 ديسمبر، بحسب القناة الـ13.

ويمكن لآيزنكوت أيضا أن يطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديد مهلة تكليفه لمدة 14 يوما إضافية.

وحذر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الجمعة، من أن نتنياهو قد يعرض على آيزنكوت التناوب على رئاسة الوزراء، في مناورة تهدف إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة من دون الليكود.

وكتب ليبرمان على منصة "إكس": "حكومة التغيير بدأت تتبلور. لا أستبعد أن يعرض نتنياهو على غادي آيزنكوت اتفاق تناوب يتولى بموجبه نتنياهو رئاسة الوزراء في الفترة الثانية، لكن على الجميع أن يدركوا أن هذه مجرد مناورة".

واعتبر ليبرمان أن نتنياهو يسعى إلى إجراء انتخابات جديدة، وأنه سيماطل في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة حتى اللحظة الأخيرة، ثم يبحث عن ذريعة لوقفها، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أنه حتى في حال تشكيل حكومة وحدة بمشاركة الليكود، فإن نتنياهو سيحاول افتعال أزمة في غضون أشهر وإعادة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.

خلافات داخل معسكر آيزنكوت

طبقا للتقارير، فقد تعهد آيزنكوت لشريكيه اللذين وقعا بالفعل اتفاقات ائتلافية معه، وهما ليبرمان ورئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، بعدم محاولة تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو دون موافقتهما.

وصرّح مسؤولون بارزون في معسكر آيزنكوت للقناة الـ13 بأن رئيس حزب "بياحاد" نفتالي بينيت، الذي دعا علنا إلى تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، يعتزم التصويت ضد أي حكومة برئاسة آيزنكوت إذا جرى تشكيلها قبل استنفاد فرص التفاوض مع نتنياهو.

ويُعد حزب "بياحاد" الحزب الوحيد في معسكر آيزنكوت الذي لم يتوصل بعد إلى اتفاق ائتلافي مع حزب "يشار".

وذكر بينيت، الجمعة، أنه مستعد للبحث عن بدائل أخرى "أقل تفضيلا" في حال فشل مفاوضات تشكيل الائتلاف مع الليكود.

وكان بينيت قد أعرب في السابق عن معارضته تشكيل حكومة تضم الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا أو الأحزاب العربية.

وحتى مع انضمام حزب "بياحاد" بزعامة بينيت، فإن معسكر آيزنكوت، المؤلف من أربعة أحزاب، لا يملك سوى 48 مقعدا، وهو عدد يقل كثيرا عن الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعدا.

ولسد هذه الفجوة، يمكن لآيزنكوت الاعتماد على دعم الحزبين العربيين، أو الحزبين اليهوديين المتشددين دينيا، أو مزيج من هذه الأحزاب الأربعة.

ويبدو أن الخيار المفضل لدى آيزنكوت في الوقت الراهن هو تشكيل ائتلاف يضم حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، والقائمة العربية الموحدة "راعم".

ومن شأن تشكيل حكومة كهذه أن يتعارض مع الوعود الانتخابية التي قطعها أعضاء بارزون في معسكر آيزنكوت، وتعهدوا خلالها بعدم المشاركة في حكومة تضم مثل هذه الأحزاب.

غير أن نتائج الانتخابات غير الحاسمة قد تضطرهم إلى تقديم تنازلات لتجنب إجراء انتخابات جديدة.

ودعا غولان إلى تشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم الأحزاب العربية، معتبرا أن ذلك هو الخيار الواقعي الوحيد لإزاحة نتنياهو عن السلطة.

في المقابل، عارض ليبرمان مثل هذا الترتيب، مفضلا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا.

آيزنكوت يتهم الليكود بعدم الجدية

أكد آيزنكوت، في منشور مطول على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، استعداده لتقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، لكنه اعتبر أن الحزب غير مستعد للدخول في مفاوضات جادة لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب آيزنكوت فإن فريقي التفاوض التابعين لحزبي "يشار" والليكود اجتمعا خمس مرات فقط خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن الليكود رفض طلبات عقد اجتماعات بوتيرة أكبر.

وأوضح أن الليكود رفض الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية تابعة للدولة في الإخفاقات المحيطة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، أو استبعاد من وصفهم بالمتطرفين من الحكومة، أو مناقشة تشكيل حكومة تقر تشريعات تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على الجميع.

واعتبر آيزنكوت أن الليكود طرح على الطاولة "أسوأ" خيار لتشكيل حكومة وحدة، وهو: "الحكومة نفسها، والشركاء أنفسهم، ولا تغيير، ولا قانون للتجنيد".

وشدد على أنه لا ينوي: "التعاون مع مثل هذه المسرحية".

وبيّن آيزنكوت أن معسكره كان مستعدا لتقديم تنازلات بشأن شروط تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وكذلك بشأن بعض التعديلات على النظام القضائي، لكنه اتهم الليكود بعدم طرح "أي مقترح ملموس على الطاولة" خلال أسبوعين من المفاوضات.

وأكد أن بابه لا يزال مفتوحا إذا كان الليكود مستعدا لـ"مفاوضات جادة وشراكة تتضمن تقديم تنازلات".

أزمة التجنيد تعرقل المفاوضات

طبقا لآيزنكوت فإنه يعمل على التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع حزب "بياحاد" قريبا، بعد إبرام الاتفاقين مع غولان وليبرمان.

ومن المقرر أن يجتمع بينيت وآيزنكوت، الأحد، بعدما أفادت تقارير بتأجيل اجتماع كان مقررا عقده الخميس، بسبب خلافات بشأن التجنيد العسكري.

ومثّل تجنيد الرجال اليهود المتشددين دينيا إحدى القضايا الرئيسية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، إذ خاضت الأحزاب المنضوية في معسكر آيزنكوت حملاتها الانتخابية على أساس إنهاء الإعفاءات الواسعة الممنوحة لهم من الخدمة العسكرية.