وكتب ترامب، الخميس، على منصته "تروث سوشيال": "أود أن أتمنى عيد شكر سعيدا حتى لأولئك الذين أصدروا أرقاما اقتصادية مزيفة قبيل الانتخابات مباشرة، وصححوها أمس، بعد تأخير دام ثلاثة أسابيع".

وأضاف: "إنه خطأ قياسي، وخطير إلى درجة تستوجب التحقيق فيه على الفور".

وتضمن منشور ترامب بمناسبة عيد الشكر أيضا انتقادات لـ"اليسار المتطرف" والمهاجرين، فضلا عن "الصحفيين والمواطنين" الذين انتقدوا مشروعه لإنشاء قاعة احتفالات في البيت الأبيض.

والأربعاء، عدّل مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية تقديراته لمعدل النمو الاقتصادي السنوي في الربع الثالث، ليرفعها إلى 4.3 بالمئة، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 3.4 بالمئة، والتي نُشرت في 29 أكتوبر، حسبما ذكرت مجلة "تايم" الجمعة.

ويقيس معدل النمو على أساس سنوي حجم النمو الذي يمكن أن يحققه الاقتصاد خلال عام كامل إذا استمر في النمو بالوتيرة نفسها المسجلة خلال ذلك الربع.

وتعكس الأرقام المحدثة، التي نُشرت وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، ارتفاعا مقارنة بمعدل النمو البالغ 2.2 بالمئة في الربع الثاني.

ترامب يواصل الهجوم

في منشور آخر، الخميس، وصف ترامب تعديل البيانات بأنه "خطأ جسيم ومتعمد".

وتساءل ترامب: "لماذا لم يصدر الرقم الصحيح قبل الانتخابات؟ أطالب بإجراء تحقيق فوري في هذا الأمر"، دون أن يقدم أدلة على حدوث تلاعب.

وليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها ترامب إلى التشكيك في البيانات الاقتصادية التي لا تتوافق مع تصريحاته بشأن الازدهار الاقتصادي.

ففي الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي، أكد ترامب مرارا أن الاقتصاد الأميركي يشهد طفرة كبيرة، مستشهدا بالمستويات القياسية التي بلغتها أسواق الأسهم، ومشيرا إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها تسهم في إثراء البلاد.

وعندما نُشرت التقديرات الأولية في أكتوبر، وصفها البيت الأبيض بأنها تعكس "أقوى وتيرة نمو خلال عام"، ودليل على أن "الاقتصاد يواصل تجاوز توقعات من يسمون بالخبراء".

لكن يبدو أن الناخبين كانت لديهم رؤية مختلفة، إذ قال 76 بالمئة منهم إن الأوضاع الاقتصادية "ليست جيدة للغاية" أو "سيئة"، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس للناخبين.

كما قال ثلثا المشاركين إنهم يعتقدون أن سياسات ترامب أدت إلى ارتفاع التضخم، فيما أكد 9 من كل 10 ناخبين شاركوا في انتخابات التجديد النصفي أن تكلفة المعيشة كانت عاملا رئيسيا في تحديد خياراتهم الانتخابية.

وأظهرت التقارير الصادرة، الأربعاء، صورة متباينة للاقتصاد الأميركي.

فقد رفع مكتب التحليل الاقتصادي تقديراته لنمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات الخاصة في الأصول الثابتة مجتمعة، ما يشير إلى نمو اقتصادي أقوى خلال الربع الثالث.

وبذات الوقت، أظهر تقرير منفصل صادر عن المكتب ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو أحد المقاييس الرئيسية للتضخم، بنسبة 3.8 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي.

كما قدّر محللون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الشهر الماضي، أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أضافت 2.9 نقطة مئوية إلى معدل التضخم السنوي في أسعار السلع الاستهلاكية بحلول فبراير.

وأوضح محللون أنه لولا هذه الرسوم الجمركية، لكانت أسعار السلع قد سجلت انخفاضا طفيفا.

تاريخ ترامب في التشكيك بالبيانات الاقتصادية

حتى قبل توليه الرئاسة، شكك ترامب في نزاهة الإحصاءات الاقتصادية، حيث قال عندما كان المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، خلال مقابلة مع برنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس" عام 2015: "إننا نعيش في اقتصاد زائف"، قبل أن يشن هجوما لاذعا على بيانات معدل البطالة.

وخلال حملته الانتخابية، وصف ترامب أرقام الوظائف بأنها "مزيفة" و"مهزلة".

وفي فبراير 2016، ادعى، على نحو غير صحيح، أن معدل البطالة يصل إلى 35 بالمئة، وأنه "سمع" بأنه بلغ حتى 42 بالمئة، في حين كانت الأرقام الرسمية تشير إلى أن المعدل يحوم حول 5 بالمئة.

ووصف ترامب في وقت لاحق من العام نفسه، معدل البطالة البالغ 5 بالمئة، دون تقديم أدلة، بأنه "واحدة من أكبر الخدع في السياسة الحديثة".

لكن بعد تنصيبه رئيسا للمرة الأولى، غيّر ترامب موقفه بعض الشيء تجاه الأرقام الاقتصادية.

ففي مارس 2017، سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض آنذاك، شون سبايسر، عن تقرير الوظائف الذي صدر حديثا، فأجاب: "تحدثت إلى الرئيس قبل ذلك، وطلب مني أن أنقل عنه بوضوح شديد قوله: ربما كانت هذه الأرقام مزيفة في الماضي، لكنها حقيقية للغاية الآن".

وخلال اجتماع مائدة مستديرة في يوليو من العام نفسه، أقرّ ترامب بأنه سبق أن شكك في أرقام البطالة، مضيفا: "أما الآن، فأنا أقبل هذه الأرقام بكل فخر".

كذلك اتهم الرئيس وسائل الإعلام الأميركية، دون تقديم أدلة، بالتلاعب ببعض الأرقام بهدف إنكار إنجازاته.

وفي عام 2019، اتهم ترامب وسائل الإعلام بتعديل معدل النمو الاقتصادي نزولا من 3.1 بالمئة إلى 2.9 بالمئة، رغم أن الصحفيين كانوا يستندون إلى بيانات صادرة عن وزارة التجارة التابعة لإدارته نفسها.

وفي يوليو 2022، عندما كان خارج السلطة، انتقد ترامب، خلال خطاب في ولاية أريزونا، وصول معدل التضخم في عهد إدارة الرئيس جو بايدن إلى 9.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى له خلال 40 عاما، مدعيا، دون تقديم أدلة، أن المعدل الحقيقي كان أعلى بكثير.

وفي أغسطس 2024، أجرى مكتب إحصاءات العمل التابع لإدارة بايدن مراجعة معيارية أولية خفض بموجبها تقديراته لنمو الوظائف خلال العام المنتهي في مارس بمقدار 818 ألف وظيفة.

واعتبر ترامب الأمر بأنه "فضيحة كبرى"، مشيرا إلى أن ما حدث لم يكن مراجعة للبيانات، بل "كذبة كاملة".

واتهم إدارة بايدن بـ"التلاعب الاحتيالي بإحصاءات الوظائف لإخفاء الحجم الحقيقي للدمار الاقتصادي الذي ألحقته بأميركا".

وفي أغسطس 2025، بعد عودته إلى البيت الأبيض، أقال ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إيريكا ماكينتارفر، التي عينها بايدن، متهما إياها بالتلاعب بأرقام الوظائف لإظهار إدارته بصورة سلبية.

وكتب الرئيس حينها على منصة "تروث سوشيال": "تم التلاعب بأرقام الوظائف الصادرة اليوم لإظهار الجمهوريين وإظهاري شخصيا بصورة سيئة".

ونشر البيت الأبيض ما وصفه بأنه "سجل طويل من عدم الدقة وانعدام الكفاءة"، مستشهدا بالمراجعات التي طرأت على البيانات.

غير أن ويليام بيتش، المفوض السابق لمكتب إحصاءات العمل في عهد ترامب نفسه، وخبراء آخرين في الإحصاءات الفيدرالية، أكدوا أن مزاعم التلاعب لا أساس لها، وأنها تقوض مصداقية الإحصاءات الاقتصادية.