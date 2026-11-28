وفي منشور على مواقع التواصل، قال أكرمي نيا: "تمكنت البحرية التابعة للجيش في الحرب الجارية، من السيطرة ومراقبة شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي باقتدار".

وأعلن الجيش الأميركي الجمعة، أنه قام بتعطيل سفينة ترفع علم بالاو بعد أن حاول طاقمها كسر الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وأفاد بيان للقيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بأن طائرة أميركية أطلقت "ذخائر دقيقة" الخميس على مؤخرة السفينة "باسيفيك آرتشر" بعد محاولتها اختراق الحصار.

وأوضح البيان أنه "تم تعطيل نظام الدفع في السفينة في نهاية المطاف، بينما لم يلحق أي أذى بطاقمها المدني"، مضيفا أن الحادثة وقعت في خليج عمان.

وأشار البيان إلى أن السفينة "باسيفيك آرتشر" كانت قد أبحرت من ميناء بندر عباس الإيراني الواقع على مضيق هرمز.

وأكدت "سنتكوم" أنها "تواصل تطبيق الحصار بشكل صارم"، وهو إجراء أسفر حتى الآن عن تعطيل ست سفن وتغيير مسار 158 سفينة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بفرض هذا الحصار في منتصف يوليو، عقب انهيار اتفاق قصير الأمد مع إيران.

وفي المقابل، فرضت إيران قيودا شديدة على الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلنت القوات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة وفي مناسبات عدة عن نشوب حرائق في سفن حاولت استخدام مسارات تعتبرها طهران مخالفة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإثنين، على أن بلاده ستستخدم "كل الوسائل المتاحة" لكسر الحصار البحري الأميركي على موانئها.

ولا تزال الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة التي اندلعت في أواخر فبراير إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، متعثرة، خاصة بعد انهيار اتفاق جرى التوصل إليه في يونيو وكان يمهد الطريق لتسوية دائمة.

وصرحت إيران بأن مضيق هرمز قد يُفتح في غضون يومين، ولكن بشرط أن توافق واشنطن على قائمة مطالبها التي تتضمن رفع الحصار.