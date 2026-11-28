ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن مكتب العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن الناقلة الأولى تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري قرب مدخل ميناء خصب، فيما وقع انفجار بالناقلة الثانية أثناء إبحارها شرقي مضيق هرمز، عبر مسار وصفه بأنه "غير مصرح به".

وزعم الحرس الثوري أن الناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز بشكل سري، بعد تعطيل أنظمة التتبع والملاحة الخاصة بهما.

وحذر الحرس الثوري من أن المسار الذي تصفه إيران بأنه "غير مصرح به" عبر مضيق هرمز مزروع بألغام بحرية، معتبرا أن الدعم الجوي الأميركي لناقلات النفط لن يحول دون تعرضها لخطر تلك الألغام.

ولم يكشف البيان الإيراني عن هوية الناقلتين أو حجم الأضرار التي لحقت بهما أو ما إذا كان الانفجاران قد أسفرا عن سقوط ضحايا.

ويأتي الإعلان في ظل إصرار المسؤولين الإيرانيين على أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة القوات الإيرانية، وربط إعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي بتنفيذ شروط طهران.