ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن القوات الأميركية استخدمت بنجاح تقنيات مضادة للطائرات المسيرة للتصدي لها، إلا أن القوات الأميركية والبريطانية لم تتمكن من استعادة أي من تلك الطائرات.

ولم يكشف التقرير عن الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيرات أو طبيعة المهام التي كانت تنفذها قرب القاعدة الجوية.

وقالت وكالة رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة ما ورد في تقرير الصحيفة.

وتعد قاعدة لاكنهيث الجوية، الواقعة في مقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا، إحدى أبرز القواعد التي تستخدمها القوات الجوية الأميركية في بريطانيا، وتضم مقاتلات أميركية متطورة.