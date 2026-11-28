كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، السبت، أن الجيش الأميركي تصدى لنحو 6 طائرات مسيرة كانت تحلق في محيط قاعدة لاكنهيث الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في وقت سابق من نوفمبر الجاري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن القوات الأميركية استخدمت بنجاح تقنيات مضادة للطائرات المسيرة للتصدي لها، إلا أن القوات الأميركية والبريطانية لم تتمكن من استعادة أي من تلك الطائرات.
ولم يكشف التقرير عن الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيرات أو طبيعة المهام التي كانت تنفذها قرب القاعدة الجوية.
وقالت وكالة رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة ما ورد في تقرير الصحيفة.
وتعد قاعدة لاكنهيث الجوية، الواقعة في مقاطعة سوفولك شرقي إنجلترا، إحدى أبرز القواعد التي تستخدمها القوات الجوية الأميركية في بريطانيا، وتضم مقاتلات أميركية متطورة.