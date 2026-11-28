ونقلت قناة "كيه بي إس" الكورية الجنوبية عن مصدر دبلوماسي، لم تكشف هويته، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، خلال قمتهما في وقت سابق من الشهر الجاري، باحتمال زيارة كيم للصين.

وأضافت القناة، نقلا عن مصدر حكومي، أن أوامر طارئة صدرت في مدينة داندونغ الحدودية الصينية، مماثلة للترتيبات التي اتخذت خلال زيارة كيم في أكتوبر الماضي.

وقال جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن التقرير، إنه "يراقب عن كثب مختلف التطورات".

من جانبه، نفى المكتب الرئاسي في سول أن يكون شي قد أبلغ نظيره الكوري الجنوبي بما أورده التقرير، مؤكدا أنه يتابع عن كثب تطورات العلاقات بين كوريا الشمالية والصين.

وكان كيم قد أجرى زيارة غير معلنة استمرت يوما واحدا إلى داندونغ في أكتوبر الماضي، عبر خلالها جسرا يربط البلدين ويشكل رمزا لعلاقاتهما الاقتصادية الوثيقة.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ومصدرا رئيسيا للدعم الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي لبيونغيانغ.

ويرى خبراء أن الزيارة المحتملة قد تتيح لكيم فرصة لمناقشة نتائج المحادثات الأميركية الصينية الأخيرة، والقمة الثلاثية التي شاركت فيها روسيا، الحليف الرئيسي الآخر لكوريا الشمالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تجاهل كيم مبادرات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع بيونغيانغ.

ورغم العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، واصلت كوريا الشمالية تعزيز ترسانتها النووية، وكرست وضعها النووي في دستورها، مؤكدة أن هذا الوضع لا رجعة فيه.

ويقول خبراء إن بيونغيانغ تشترط اعتراف واشنطن بها دولة نووية قبل الدخول في أي حوار، وهو ما من شأنه أن يضع الإدارة الأميركية أمام تحديات دبلوماسية وأمنية معقدة.