وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أن إحدى الطائرتين "لامست جناح الطائرة الأخرى، أثناء تحركهما استعدادا للإقلاع".

كما أفادت "أميركان إيرلاينز" في بيانها، أن "طرفي جناحي الطائرتين تلامسا"، وأضافت أنها تعمل على إيصال الركاب المتأثرين، الذين تم إجلاؤهم من الطائرتين، إلى وجهاتهم في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الشركة أن الطائرتين عادتا إلى بوابة المطار، وتم إخراجهما من الخدمة ليخضعا للفحص من فرق الصيانة.

وأظهرت صور منتشرة على الإنترنت أن جزءا من جناح إحدى الطائرتين انفصل وسقط على الأرض.

وفي تسجيل صوتي، يمكن سماع مراقبي الحركة الجوية وهم يشيرون إلى وقوع تلامس بين طائرتين من طراز "بوينغ 737" على مدرج المطار.

وطلب المراقبون استجابة طارئة وتوجيه فرق الإطفاء إلى موقع الطائرتين، ثم أصدروا تعليمات للطاقم بالعودة إلى بوابة المطار.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات، بينما تعتزم إدارة الطيران الفيدرالية إجراء تحقيق في الواقعة.

ووقع الحادث في المطار ذاته الذي شهد في يناير 2025 تصادما مميتا بين طائرة ركاب ومروحية تابعة للجيش، أسفر عن وفاة 67 شخصا.