وأكد المكتب الإعلامي للمؤسسة التي تتولى تنسيق وتمويل الابتكارات في مجال الدفاع، "استخدام نظام ليزر أوكراني لاعتراض طائرة مسيّرة معادية تعمل بمحرك نفاث"، و"استخدمته في القتال فرقة دفاع جوي خاصة".

وأوضحت المؤسسة أن "نجاح عملية اعتراض واحدة لا يعني أن التكنولوجيا باتت جاهزة للنشر على نطاق واسع"، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي المعتمد على الليزر لا يزال في الوقت الراهن "تقنية تجريبية"، لكنها لفتت إلى وجود ما لا يقل عن "7 فرق" تعمل في أوكرانيا على تطوير هذه الأسلحة.

والأربعاء نشر سيرغي بيسكرستنوف مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو يظهر هدفا وهو يتحطم متحولا إلى كرة من اللهب.

وقال إنه يظهر إسقاط طائرة مسيّرة روسية نفاثة من طراز "غيران" بواسطة سلاح ليزري "للمرة الأولى".

وأضاف أن هذا النظام الذي يحمل اسم "بليسك" وطورته شركة "كارمين سكاي"، كان يعمل في هذه الحالة المحددة على حماية "بنية تحتية حيوية" في أوكرانيا.

وتواجه أوكرانيا باستمرار أسرابا من الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية التي تهاجم بنيتها التحتية الصناعية والطاقية.

وباتت موسكو تستخدم بكثافة في الأشهر الأخيرة طائرات مسيّرة نفاثة، وهي أسرع واعتراضها أصعب.

وأكدت مؤسسة "برايف وان" في بيان أرسلته إلى "فرانس برس"، أن تكلفة إطلاق شعاع ليزر أقل من تكلفة إطلاق النار من رشاش، لكنها أشارت إلى أن "الدفاع الجوي بالليزر يعد من بين الأولويات الأكثر تعقيدا وتطلبا ضمن برنامجها".

كما لفتت إلى أن الأسلحة الليزرية تخضع للأبحاث منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن لم يتم دمجها في أنظمة عملياتية إلا في "عدد قليل من الدول"، كما أن توظيفها في اعتراض الأهداف الجوية في ظروف قتالية "لا يزال أمرا نادرا".