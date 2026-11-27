وتناولت المكالمة "عدم تنسيق أوكرانيا مع حلفائها، أو تقديم أي تحذير مسبق بشأن الهجوم الذي وقع في ميناء بنغازي الليبي"، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرغ".

وقال مصدر مطلع على المحادثة طلب عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم الأوكراني على سفينة عسكرية وأخرى للشحن "حوّل العلاقات الودية بين إيطاليا وأوكرانيا إلى علاقات فاترة".

ولم تتسم الصياغة التي وردت في بيان أصدره مكتب رئيسة وزراء إيطاليا عقب الاتصال الهاتفي، الجمعة، بأي قدر من الدبلوماسية، إذ جاء فيه أن "العملية انتهكت سيادة ليبيا، وتنطوي على خطر امتداد الصراع إلى البحر المتوسط".

وبدا أن الرواية الإيطالية تناقض تصريحات سابقة لزيلينسكي أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال فيها إن القوات الأوكرانية "لا تنفذ مثل هذه الهجمات أبدا من دون التشاور مع الشركاء".

وتعد ميلوني من أبرز داعمي للرئيس الأوكراني وأكثرهم ثباتا على موقفهم.

وتستعد رئيسة الوزراء الإيطالية لخوض الانتخابات مجددا العام المقبل، في وقت تبنى فيه كثيرون داخل ائتلافها الحاكم وفي صفوف المعارضة مواقف سياسية ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها أكثر تأييدا لروسيا.