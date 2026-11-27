وحسب رسالة للمنفي تحمل تاريخ الخميس وتناقلتها وسائل إعلام ليبية، ستؤجل القمة إلى موعد جديد يتفق عليه الاتحاد الإفريقي وتركيا وليبيا.

وقال المنفي في الرسالة الموجهة إلى رئيس بوروندي رئيس الاتحاد الإفريقي إيفاريست ندايشيمي، إن قرار التأجيل "يأتي حرصا على توفير ظروف أكثر ملاءمة لانعقاد القمة، وضمان نجاحها بما يتناسب مع أهمية الشراكة بين قارة إفريقيا وتركيا".

وأوضح أن "نجاح القمة يتطلب تحضيرا شاملا وواضحا، ومشاركة واسعة ورفيعة المستوى من الدول الإفريقية المعنية"، مؤكدا "استعداد ليبيا وترحيبها باستضافة الفعاليات الإفريقية على أراضيها".

ويأتي التأجيل بعد استعدادات في طرابلس لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في القمة.

وكان أردوغان التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول بوقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، ثم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في أنقرة، الأربعاء.

وفي أكتوبر الماضي، اختتمت في طرابلس الاجتماعات التنسيقية بين ليبيا وتركيا والاتحاد الإفريقي، لمناقشة التحضيرات الخاصة بالقمة الإفريقية التركية.