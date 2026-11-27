وحضر بوتين مراسم رفع العلم على الغواصة في حوض بناء السفن التابع لشركة "سيفماش" بمدينة سيفيرودفينسك، شمال غربي روسيا، إيذانا بتسليمها رسميا إلى البحرية، بحسب مشاهد بثها الكرملين.

وقال إن روسيا من الدول القليلة القادرة على بناء غواصات نووية من هذا النوع، واصفا إياها بأنها أسلحة ذات تأثير ومدى عالميين.

وأوضح أن غواصات فئة "ياسن-إم" تستطيع تنفيذ مهام في مختلف محيطات العالم، والعمل بسرية، وإطلاق أنواع متعددة من صواريخ كروز، بينها صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية.

وأضاف أن البحرية الروسية تسلمت 4 غواصات من هذه الفئة خلال السنوات الست الماضية، وأنها ستتسلم ثلاثا أخرى بحلول عام 2030، إلى جانب غواصتين من فئات أخرى.

غواصة متعددة المهام

وتنتمي "بيرم" إلى الجيل الرابع من الغواصات العاملة بالطاقة النووية، وهي خامس غواصة صاروخية متعددة المهام ضمن مشروع "ياسن-إم"، الذي صممه مكتب "مالاخيت" في سانت بطرسبرغ.

وبدأ بناؤها في 29 يوليو 2016، وأخرجت من حوض البناء في 27 مارس 2025، قبل إخضاعها لاختبارات انتهت بتوقيع محضر استلامها في 10 نوفمبر 2026.

وتعد "بيرم"، وفق المعلومات المعلنة عن المشروع، أول غواصة منه مجهزة لحمل صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية بصورة تشغيلية.

ويعتمد مشروع "ياسن-إم" على أنظمة متطورة للتسليح والإلكترونيات والدفع، باستخدام مكونات ومواد تنتجها شركات روسية.

ويأتي انضمام الغواصة إلى الأسطول في ظل استمرار التوتر بين موسكو والدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، منذ بدء الهجوم الروسي واسع النطاق في فبراير 2022.