وأفاد ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية لوكالة "رويترز"، الجمعة، بأن سفنا روسية غيرت مساراتها بعد الهجوم الذي وقع الأحد، على بعد نحو ألفي كيلومتر من ساحة المعارك في أوكرانيا.

وقال مسؤول عسكري أوروبي كان يتابع تحركات السفن إن قافلة ترافقها الفرقاطة الروسية "غولوفكو" عادت أدراجها قرب مضيق صقلية، في اليوم نفسه الذي وقع فيه الهجوم على ميناء بنغازي.

ويعد مضيق صقلية نقطة عبور رئيسية نحو سواحل شمال أفريقيا.

وأكد مسؤول في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ومسؤول أمني آخر في الشرق الأوسط، مطلعان على التحركات، أن مجموعة ثانية من السفن غيرت مسارها بعدما كانت متجهة إلى ليبيا، وتوقفت قبالة السواحل الجزائرية.

والأحد، أعلنت أوكرانيا استهداف سفينتين روسيتين في بنغازي باستخدام مسيرات بحرية، وقالت إن العملية أسفرت عن إغراق "ميركوري" وإلحاق أضرار بسفينة الشحن «أنغارا»، التي تتهمها كييف بنقل المعدات العسكرية والأسلحة.

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي قد أعلنت أن السفينة الروسية الراسية في ميناء بنغازي توقفت للتزود بالوقود والمؤن خلال رحلة عودتها إلى روسيا.

وأسفر الهجوم عن مقتل عنصرين تابعين لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، وفق ما أعلنته القيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وأعقبت الهجوم على السفينتين هجمات بزوارق مسيرة قبالة سواحل بنغازي طالت سفنا تجارية.