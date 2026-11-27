وقالت الخدمة إن عدد الجثث التي عثر عليها يتراوح بين ثمان وعشر، فيما بدأت عملية سحب القارب إلى ميناء لا إستاكا، بعدما رصد على بعد 39 ميلا بحريا جنوب جزيرة إل ييرو.

وتأتي الواقعة وسط ارتفاع حاد في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الأرخبيل، وقبل يومين من الانتخابات العامة الإسبانية، التي تحتل فيها الهجرة موقعا بارزا في التنافس السياسي.

وفي عملية منفصلة، وصل 84 ناجيا من قارب آخر إلى ميناء لا ريستينجا في إل ييرو، حيث يوجد مركز لاستقبال المهاجرين ومستشفى ميداني.

وتسارعت وتيرة الوصول إلى جزر الكناري منذ أكتوبر، وسجل الأرخبيل وصول نحو 2100 مهاجر خلال يوم واحد في 25 نوفمبر، وهو رقم قياسي. ووصل معظمهم إلى إل ييرو، التي يبلغ عدد سكانها نحو 11400 نسمة.

وأعرب رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو عن شعوره بـ«كثير من الألم والعجز إزاء هذه المأساة الجديدة»، مطالبا الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية بالتحرك.

وقال في منشور على منصة «إكس»: «الطوارئ الإنسانية لا تبدأ في إل ييرو، بل على شواطئ السنغال وغامبيا، حيث يتعين علينا التحرك».

ويعد الطريق الأطلسي من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري أحد أخطر مسارات الهجرة، بسبب طول الرحلة واضطراب البحر وقوة التيارات، فضلا عن اكتظاظ القوارب.

وعادة ما تزداد محاولات العبور خلال الخريف، مع تحسن أحوال البحر نسبيا.

وتتزامن هذه التطورات مع خلاف انتخابي بشأن سياسات الهجرة؛ إذ يدافع رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز عن فوائدها الاقتصادية، فيما يدعو اليمين، المتقدم في استطلاعات الرأي، إلى فرض ضوابط أكثر صرامة.