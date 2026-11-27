وأوضحت القيادة أن طائرة عسكرية أميركية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة "باسيفيك آرتشر"، التي ترفع علم بالاو، ما أدى في نهاية المطاف إلى تعطيل نظام الدفع، من دون إصابة أفراد طاقمها المدني بأذى.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن حمولة السفينة أو وجهتها أو الإجراءات التي اتخذت بشأنها بعد تعطيلها.

وتأتي الواقعة في إطار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، وتقول إنه يستهدف منع الحرس الثوري من تصدير النفط وتقليص مصادر إيراداته.

وسبق أن أوضحت "سنتكوم" أن عملياتها تجمع بين فرض الحصار والعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة التجارية.

كما أعلنت التعاون مع وكالات حكومية أميركية لمنع الحرس الثوري من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج ومواد خاضعة للعقوبات.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحصار بأنه "غير قانوني"، مؤكدا استعداد بلاده لمواصلة الحوار والدفاع عن نفسها.