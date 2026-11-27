وقالت الوزارة إن السفينة كانت تقل 13 مصريا، إلى جانب أشخاص من جنسيات أخرى، مشيرة إلى أن حالة 9 من المصابين المصريين مستقرة وأنهم بصحة جيدة، من دون توضيح الحالة الصحية للمصاب العاشر.

وأوضحت أن السفارة المصرية في هافانا تواصلت مع السلطات الكوبية لمتابعة جهود الإنقاذ وأوضاع المواطنين، فيما زار وفد من السفارة المستشفى للاطمئنان على المصابين والتواصل مع الفريق الطبي المعالج.

ووجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي السفارة والقطاع القنصلي بمواصلة التنسيق مع السلطات الكوبية على مدار الساعة، وتسريع إجراءات نقل جثمان المتوفى إلى مصر، وتقديم الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم، ومتابعة الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين سالمين.