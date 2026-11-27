ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية عن وزير الخارجية أندريه سيبيها قوله: "نحن مستعدون لوقف إطلاق النار. ونحن ممتنون للهند وتركيا ومصر، التي تؤدي دورا نشطا ومهما في تخفيف حدة التوتر بمنطقة البحر الأسود، وكذلك في جهود الوساطة. ونحن الآن في انتظار رد من روسيا".

وأضاف الوزير أن روسيا اقترحت على أوكرانيا تعليق هجماتها على قطاع النفط الروسي في إطار الهدنة، مشيرا إلى أن كييف لن تنظر في هذا المقترح إلا في سياق اتفاق أوسع نطاقا لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة.

وشهدت منطقة البحر الأسود تصعيدا في الهجمات الروسية والأوكرانية، مع اتساع نطاق الاستهداف ليشمل الموانئ والسفن التجارية ومنشآت تصدير الطاقة والحبوب.

وكثفت روسيا هجماتها على الموانئ الأوكرانية، خصوصا في محيط أوديسا، مستهدفة منشآت الحبوب وسفن الشحن، إذ أعلنت كييف، الخميس، تعرض سفينتي شحن أجنبيتين تحملان أكثر من 100 ألف طن من الحبوب لهجوم روسي قرب أوديسا.

في المقابل، كثفت أوكرانيا استخدام الطائرات المسيرة البحرية والجوية لاستهداف سفن ومنشآت مرتبطة بروسيا، بما في ذلك موانئ ومنشآت نفطية.

وأدى تصاعد الهجمات إلى تعطيل حركة الشحن وارتفاع تكاليف التأمين البحري، فضلا عن تزايد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في المنطقة.