وقالت النائبة عن حزب الخضر إليزابيث ماي، التي رعت هذه المبادرة، إن "السفير الأميركي الحالي لدى كندا أقل الدبلوماسيين دبلوماسية على الإطلاق"، وذلك عقب تقديم العريضة رسميا إلى البرلمان، الأربعاء.

وأضافت: "أظهر في مناسبات عديدة سلوكا عدائيا ومهينا بحق الكنديين، ولهذا السبب يطالب نحو 290 ألف كندي الحكومة بإعلانه رسميا شخصا غير مرغوب فيه".

ويتهم الموقعون على العريضة هوكسترا، الذي عُين سفيرا لدى كندا في أبريل 2025، بأنه "قلل من شأن تهديدات إدارة ترامب بضم كندا"، و"كثف تدخلاته في النقاش السياسي الكندي".

وفي يونيو الماضي، اعتبر هوكسترا أن ضم الولايات المتحدة لكندا سيكون "موضوعا جيدا للنقاش" بين ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "ينقل وجهة نظر الرئيس".

كذلك، انتقد هوكسترا حملة إعلانية أطلقتها مقاطعة أونتاريو في خريف عام 2025 احتجاجا على الرسوم الجمركية الأميركية، وأسهمت في تصعيد التوترات التجارية بين البلدين.

وشغل هوكسترا عضوية مجلس النواب الأميركي لمدة 18 عاما ممثلا عن ولاية ميشيغان الصناعية، التي تقع على الحدود مع كندا، وهو أميركي من أصل هولندي، شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى هولندا خلال الولاية الأولى لترامب.

وخلال فترة عمله في لاهاي اضطر إلى تقديم اعتذار علني، بعدما نفى في مقابلة تصريحات معادية للمسلمين نسبت إليه، سبق أن أدلى بها عام 2015.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الكندية ردا رسميا على العريضة التي تطالب بمغادرة السفير، خلال 45 يوما من تاريخ تقديمها رسميا إلى البرلمان، أي بحلول العاشر من يناير المقبل كحد أقصى، لكنها ليست ملزمة باتخاذ أي إجراء استجابة لمطالب الموقعين.