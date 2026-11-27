وذكر اثنان من المصادر أن الاختراق في منصة "كلاود وان" اكتُشف قبل نحو شهر، خلال أعمال تحديث للنظام، مشيرين إلى أن اكتشافه تسبب في اضطرابات بالمنصة.

وفي بيان للوكالة، قالت القوات الجوية الأميركية إنها "لا تعلق على الوضع الأمني أو الثغرات أو الحالة التشغيلية لشبكات وأنظمة محددة"، مضيفة: "نتخذ باستمرار تدابير احترازية لحماية معلومات وزارة (القوات الجوية) وأنظمتها وقدراتها العملياتية".

وأُطلقت منصة "كلاود وان" عام 2017 لتكون وجهة مركزية موحدة لاحتياجات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالقوات الجوية، إذ تجمع موارد أربع شركات كبرى، هي "مايكروسوفت" و"أمازون" و"أوراكل" و"ألفابت"، لتشغيل عشرات التطبيقات، بما فيها أنظمة إدارة بيانات الأفراد والرواتب، والخدمات اللوجستية والصيانة.

ومن بين هذه التطبيقات نظام القيادة والسيطرة السحابي التابع للقوات الجوية، الذي يجمع بيانات رادارات الدفاع الجوي ومعلومات أخرى من مختلف أنحاء أميركا الشمالية، ونظام الذخائر القتالية المتكامل، الذي يتتبع القنابل والصواريخ في أكثر من 200 موقع تابع للقوات الجوية الأميركية حول العالم.

وكانت شركة "إس إيه آي سي" المتعاقد الرئيسي لتشغيل منصة "كلاود وان" حتى عام 2025، عندما تولت شركة "ليدوس" هذه المهمة.

ووفقا لاثنين من المصادر، تُعد "كلاود وان" واحدة من أكبر المنصات السحابية التابعة للجيش الأميركي. وقال أحد المصادر: "حدوث اختراق هنا أمر بالغ الخطورة"، مضيفاً أن المحققين استعانوا بـ"القيادة السيبرانية" ، وهي القوة السيبرانية للجيش الأميركي، لتقييم حجم الأضرار.

وتسبب اكتشاف الاختراق في سلسلة من الاضطرابات. وذكر مصدران، إلى جانب شخص رابع مطلع على الأمر، أن الجهود الرامية إلى نقل التطبيقات الإدارية إلى منصة "كلاود وان"، وهي أولوية عسكرية قائمة منذ فترة طويلة، قد توقفت.

كما حُظرت تحديثات التطبيقات التي تعمل بالفعل على المنصة، ما حال دون تمكن أفراد القوات الجوية من تثبيت الإصلاحات اللازمة، وذلك بالتزامن مع الكشف عن مجموعة جديدة من الثغرات البرمجية الخطيرة في قطاع التكنولوجيا.

وذكر أحد المصادر أن المهاجمين السيبرانيين استغلوا ثغرة برمجية للوصول إلى "مستوى التحكم" في المنصة.

وشبّه المصدر هذا المستوى بجهاز تحكم عن بُعد شامل، موضحا أن المخترقين يمكنهم، نظرياً، استغلال هذا الوصول للاطلاع على الحالة التشغيلية للطائرات العسكرية أو تتبع حركة قطع الغيار، رغم عدم اتضاح ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل في هذه الحالة.

ولم تتمكن "رويترز" من تحديد الثغرة البرمجية التي استغلها المخترقون.

وتأتي أنباء الاختراق في ظل تزايد المخاوف بشأن الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشبكات القائمة على الحوسبة السحابية، نظراً لقدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على اكتشاف نقاط الضعف بسرعة وعلى نطاق واسع.

وتتعامل الحكومة الأميركية حاليا مع تداعيات ما لا يقل عن ست حوادث سيبرانية أخرى كُشف عنها مؤخراً، تشمل حادثتين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، واختراقاً سابقاً لبيانات وزارة الدفاع (البنتاغون)، وتسريباً حديثاً لمعلومات خاصة بموظفي وزارة الأمن الداخلي، واختراقاً طال وكالتين استخباراتيتين على الأقل، إضافة إلى اختراق في وزارة الخزانة.