ويهدف المقترح، الذي قدمته المفوضية الأوروبية في 18 نوفمبر، إلى تغطية نحو ثلثي فجوة تمويلية تقدر بـ70 مليار يورو، بعد قرض أول بقيمة 90 مليار يورو أقره الاتحاد في ديسمبر 2025 لعامي 2026 و2027.

ويعيد التأجيل طرح السؤال الأوسع: كم كلفت الحرب أوكرانيا حتى الآن؟

إنفاق عسكري تضاعف 12 مرة

وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفع الإنفاق العسكري الأوكراني من 6.8 مليار دولار عام 2021 إلى 84.1 مليار دولار عام 2025، ليبلغ مجموعه خلال أربع سنوات من الحرب نحو 256 مليار دولار. وشكّل هذا الإنفاق في 2025 نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و63% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

188 مليار يورو مساعدات عسكرية

وإلى جانب مواردها الذاتية، خُصصت لأوكرانيا مساعدات عسكرية أجنبية بنحو 188 مليار يورو منذ 2022 حتى نهاية أكتوبر 2026، وفق معهد كيل للاقتصاد العالمي، وبلغت ذروتها عام 2023 بـ46.4 مليار يورو. ويشير المعهد إلى أن القيمة المخصصة لا تعني بالضرورة أن كييفتسلمتها كاملة.

أضرار وخسائر

على الأرض، قدّر التقييم السريع المشترك للأضرار والاحتياجات، الصادر في فبراير 2026 عن البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، الأضرار المادية المباشرة حتى نهاية 2025 بنحو 195 مليار دولار. وتصدّرها الإسكان بـ61.1 مليار دولار، ثم النقل بـ40.3 مليار، والطاقة بـ24.8 مليار.

وطالت الأضرار 14% من المساكن، وتأثرت بها أكثر من 3 ملايين أسرة، فيما بلغت قيمتها في كييف ومقاطعتها وحدها 17.9 مليار دولار.

أما الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، الناتجة عن تعطل الإنتاج وتراجع الإيرادات واضطراب الخدمات، فبلغت نحو 667 مليار دولار، بزيادة 13.2% عن التقييم السابق.

فاتورة الإعمار

ويقدّر التقييم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 588 مليار دولار، أي قرابة ثلاثة أمثال الناتج المحلي الأوكراني لعام 2025، بعدما كانت 349 مليار دولار في التقييم الأول عام 2022.

ويتصدر النقل هذه الاحتياجات بأكثر من 96 مليار دولار، تليه الطاقة والإسكان بنحو 91 و90 مليارا على التوالي، فيما تتطلب إزالة الألغام والأنقاض قرابة 28 مليار دولار. ولا تشمل التقديرات أضرار عام 2026.

عبء مستمر

ومع توجيه الجزء الأكبر من موارد الدولة إلى المجهود الحربي، باتت كييف تعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي لتغطية الرواتب والصحة والتعليم والمخصصات الاجتماعية. وأصبحت مؤسسات الاتحاد الأوروبي الداعم الرئيسي لموازنتها، وفق معهد كيل.

ولا تمثل هذه الأرقام فاتورة واحدة يمكن جمعها، إذ تصدر عن جهات مختلفة وتغطي فترات وعملات متباينة، لكنها تكشف أن كلفة الحرب لن تنتهي بتوقف القتال، بل ستمتد لسنوات من إعادة الإعمار.