وقال دميتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن التحركات العسكرية الغربية قرب الحدود الروسية تثير مخاوف من تصعيد قد يخرج عن السيطرة، وذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف التصعيد العسكري في أوروبا.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إشادة جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه للسلام، بما وصفه بضبط بوتين للنفس، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي تعهد للمفاوضين الأميركيين بعدم اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا.

روسيا تتهم الناتو بالتحضير لمواجهة عسكرية

وفي حديثه من فيينا، أشار بوليانسكي إلى المناورات العسكرية التي تجري بالقرب من الحدود الروسية، ومن بينها مناورات "فريدوم شيلد 2026"، معتبرا أنها تأتي في إطار استعدادات غربية محتملة للسيطرة على كالينينغراد، الجيب الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف الناتو.

وقال إن الخطط العسكرية الغربية لا تقتصر على نشر قوات في أوكرانيا، بل تشمل أيضا فرض حصار على كالينينغراد والضغط على بيلاروس، الحليف الوثيق لموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن الدبلوماسي قوله إن هذه التحركات تعني أن "مسارا مباشرا نحو حرب نووية مع روسيا يجري التدرب عليه".

وأضاف أن خطر المواجهة يتزايد أيضا بفعل ما وصفه بمشاركة بعض دول الناتو في هجمات تستهدف سفنا مدنية روسية في بحر البلطيق.

في المقابل، قال الجيش الليتواني إن المناورات، التي تقودها ألمانيا وتستمر حتى الثالث من ديسمبر، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية وتحسين التخطيط العملياتي وتعزيز التعاون بين دول الحلف، الذي يؤكد أن مهمته دفاعية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا والناتو توترا متزايدا، خصوصا بعد سقوط 3 صواريخ روسية في بولندا الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد به ممثلو الادعاء البولنديون.

وتنص المادة الخامسة من ميثاق الناتو على أن أي هجوم مسلح يستهدف دولة عضوا في الحلف يُعد هجوما على جميع أعضائه، وهو ما يثير مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد جديد إلى توسيع نطاق الحرب الأوكرانية وتحويلها إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والحلف.