وفي حال دخول "فوكس" الحكومة المقبلة، ستكون تلك أول مشاركة لليمين المتطرف في السلطة الوطنية منذ انتهاء دكتاتورية الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975.

وتحظى الانتخابات في رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بمتابعة أوروبية، مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة في فرنسا وبولندا وإيطاليا.

ووصف سانشيز، خلال آخر مناظرة تلفزيونية مساء الخميس، الاقتراع بأنه اختيار بين "طريقين": إسبانيا مزدهرة ومؤيدة لأوروبا، يقول إنه يمثلها، وأخرى تعود إلى سياسات الماضي، محذرا من اقتطاعات في الميزانية وتراجع الحقوق إذا وصل اليمين وحلفاؤه إلى الحكم.

في المقابل، اتهم زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييز فييخو رئيس الوزراء بالتهرب من مسؤولياته، قائلا إن إسبانيا تحتاج إلى "أجوبة" و"الحقيقة"وإدارة أفضل.

ويختتم سانشيز حملته في مدريد، بينما يعقد فييخو تجمعه الأخير في إشبيليا، وينظم زعيم "فوكس" سانتياغو أباسكال مهرجانه الختامي في فالنسيا.

وتتوقع استطلاعات الرأي حصول الحزب الشعبي على أكبر عدد من المقاعد، من دون بلوغ الأغلبية البرلمانية، ما قد يجعل تحالفه مع "فوكس" حاسما للوصول إلى السلطة.

وبحسب الاستطلاعات، قد يضاعف "فوكس" مقاعده تقريبا، ليعزز موقعه في مفاوضات تشكيل الحكومة.

ويشارك الحزب بالفعل في ائتلافات إقليمية مع الحزب الشعبي، لكنه لم يسبق له دخول حكومة وطنية.

في المقابل، يراهن الاشتراكيون على تعبئة الناخبين المترددين والمقاطعين. وتقول بالوما رومان ماروغان، من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، إن الساعات الأخيرة من الحملة ستكون حاسمة لحض هؤلاء، الذين ينتمي كثير منهم إلى اليسار، على التصويت.

وتتصدر أزمة السكن وغلاء المعيشة والهجرة ملفات التنافس. ويحاول سانشيز الاستفادة من الغضب الشعبي إزاء ارتفاع تكاليف السكن، بعدما رفض اليمين إجراءات حكومية لصالح المستأجرين، وهو الخلاف الذي دفعه إلى تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة أساسا في منتصف 2027.

وتحمل المعارضة حكومته مسؤولية الإخفاق في معالجة الأزمة، وتنتقد إدارته ملف الهجرة، خصوصا بعد تدفق عشرات الآلاف إلى سبتة خلال الصيف.

ويركز فييخو على خبرته في إدارة إقليم غاليسيا لمدة 13 عاما، ويعد بطي صفحة سانشيز، الذي تطاله ضغوط سياسية مرتبطة بقضايا فساد تمس محيطه وزوجته.

أما "فوكس"، فجعل تشديد السياسات تجاه الهجرة محورا رئيسيا لحملته، في مواجهة نهج سانشيز المنفتح على المهاجرين.