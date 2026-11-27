وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 17 صاروخا من طراز "هيمارس" بالإضافة إلى 3 صواريخ من طراز "نبتون"، وما يصل إلى 5422 طائرة أوكرانية مسيرة، وذلك خلال أسبوع من القتال.

أبرز ما جاء في إحاطة وزارة الدفاع الروسية:

أسقطت وسائل الدفاع الجوي 17 قنبلة جوية من طراز "هيمارس" وثلاثة صواريخ "نبتون" و5422 طائرة مسيّرة؛

تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع 1490 عسكريًا في نطاق مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"؛

خسرت القوات الأوكرانية خلال أسبوع أكثر من 1125 عسكريًا في نطاق مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"؛

تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع 1145 عسكريًا في نطاق مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب"؛

تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع 1435 عسكريًا في نطاق مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"؛

تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع 2375 عسكريًا في نطاق مسؤولية مجموعة قوات "المركز".

استُهدفت خلال أسبوع 14 سفينة شحن كانت تنقل أسلحة إلى أوكرانيا؛

عطّلت القوات المسلحة الروسية خلال أسبوع مرافق البنية التحتية للموانئ الأوكرانية المستخدمة في توزيع الشحنات العسكرية.

وكانت الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق الجمعة أن طائرات مسيرة تابعة لها استهدفت منشآت للبنية التحتية للنقل والطاقة ومؤسسات للمجمع الصناعي العسكري في مختلف أنحاء أوكرانيا الليلة الماضية.

وأضافت أنه تم أيضا استهداف سفينة شحن في مياه البحر الأسود جنوب غرب أوديسا، كانت تنقل شحنات عسكرية.